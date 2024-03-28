Filistinli arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan çocuğu kurtardı

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Filistinli arama kurtarma ekipleri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda enkaz altında kalan çocuğu saatler süren çalışmanın ardından kurtardı.

Filistinli çocuk enkaz altındayken kendisini kurtarmaya gelenlere, "Suyum nerede? Susadım" diye seslendi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği saldırıda enkaz altında kalan çocuğun kurtarılma anı kameralara anbean yansıdı.

Enkazı elleriyle kazan Filistinli arama kurtarma ekipleri küçük çocuğu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Bisiklet almak için biriktirdiği parasının da çıkartılmasını istedi

Ekiplerle enkaz altındaki Filistinli çocuk arasındaki diyalog görüntülere yansırken, vücudunun büyük kısmı toprak altında kalan çocuğun ekiplerden istediği ilk şey ise su ve bisiklet almak için biriktirdiği paralar oldu.

Filistinli çocuk ekiplerden, cüzdanını da enkazdan çıkarmalarını isteyerek, "Para cüzdanım yanımda, içinde bisiklet almak için 300 şekelim var." dedi.

Nefes almakta zorlanan Filistinli küçük çocuk ekiplerin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Arama kurtarma ekibinden bir kişi ise moral vermek amacıyla Filistinli çocuğa, "Sana akşam yemeği yedirelim mi artık?" dedi.

Enkazdan çıkarıldığı için yüzündeki sevinç kameraya yansıyan Filistinli çocuk, ekiplerce sedyeye konularak sağlık kontrolü için götürüldü.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden saldırılar düzenliyor. Saldırılar nedeniyle çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 32 bin 490 kişi hayatını kaybetti.