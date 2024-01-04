Filistinli baba, oğluna sarılarak uyuyor

Filistinli bir baba, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gece gündüz 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail bombardımanlarında zarar görmemesi için oğluna sarılarak uyuduğunu belirtti.

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne bomba yağdırmaya devam ediyor.

Sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Nidal isimli Filistinli bir babanın uyuyan oğluna sarıldığı görülüyor.

Görüntüyü kayda alan Nidal'in eşi kocasına neden hep oğluna sarılarak uyduğunu soruyor, Filistinli baba da, "Çünkü eğer bombalanırsak ona gelecek olan bana gelsin." cevabını veriyor.

Sosyal medyada gündem olan görüntüde Filistinli anne İsrail saldırılarının bir an önce son bulması ve Gazzelilerin daha fazla kayıp vermemesi temennisinde bulunuyor.

İsrail, Gazze'ye saldırılarda 65 bin ton bomba kullandı

Filistin makamlarının yaptığı açıklamaya göre, İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65 bin tondan fazla bomba kullandı. İsrail'in Gazze'ye attığı patlayıcıların bir kısmı uluslararası yasaklı bombalardan oluşuyor.

Bu saldırılarda, 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü, 57 binden fazla kişiyi de yaraladı.