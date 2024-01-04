 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistinli baba, oğluna sarılarak uyuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Filistinli baba, oğluna sarılarak uyuyor

Filistinli bir baba, İsrail bombardımanlarından korunmak için oğluna sarılarak uyuyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65 bin tondan fazla bomba kullanıldı ve binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli baba, oğluna sarılarak uyuyor
04.01.2024 - 14:42,
Abone Ol

Filistinli bir baba, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gece gündüz 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail bombardımanlarında zarar görmemesi için oğluna sarılarak uyuduğunu belirtti.

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne bomba yağdırmaya devam ediyor.

Sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Nidal isimli Filistinli bir babanın uyuyan oğluna sarıldığı görülüyor.

Görüntüyü kayda alan Nidal'in eşi kocasına neden hep oğluna sarılarak uyduğunu soruyor, Filistinli baba da, "Çünkü eğer bombalanırsak ona gelecek olan bana gelsin." cevabını veriyor.

Sosyal medyada gündem olan görüntüde Filistinli anne İsrail saldırılarının bir an önce son bulması ve Gazzelilerin daha fazla kayıp vermemesi temennisinde bulunuyor.

İsrail, Gazze'ye saldırılarda 65 bin ton bomba kullandı

Filistin makamlarının yaptığı açıklamaya göre, İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65 bin tondan fazla bomba kullandı. İsrail'in Gazze'ye attığı patlayıcıların bir kısmı uluslararası yasaklı bombalardan oluşuyor.

Bu saldırılarda, 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü, 57 binden fazla kişiyi de yaraladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli baba, oğluna sarılarak uyuyor - Son Dakika


14:48
İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57
Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:16
Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt

Son Dakika
14:48 İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:16 Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
12:04 Hangi partinin kaç üyesi var? Güncel rakamlar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 15:20:13. #1.13#
SON DAKİKA: Filistinli baba, oğluna sarılarak uyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement