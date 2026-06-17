İsrail askerleri 3 yaşındaki çocuğu kucağında öldüresiye terk etti

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 3 yaşındaki oğlunu kaybeden Filistinli Baha Ebu Acin, kucağında can veren çocuğunun öldürülmesiyle ilgili bir soruşturma komitesi kurulmasını istiyor.

2. BAŞLIĞIN GİRİŞİ// İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 3 yaşındaki oğlunu kaybeden Filistinli Baha Ebu Acin, çocuğunun kucağında öldürüldüğü saldırı anlarını anlattı.

Gazze'de 2 yıl süren soykırımın ardından Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu, bölgede neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Can kayıpları ve yaralanmalarla sonuçlanan saldırılarda İsrail güçleri, kadın, çocuk, yaşlı, genç ayırt etmeksizin bölge sakinlerini hedef alıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde 2 gün önce bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda babasıyla birlikte evlerinin yakınında yürüyen 3 yaşındaki Rayan başından vurularak hayatını kaybetti; babası Ebu Acin de bacağından yaralandı.

Filistinli baba, saldırıların yanı sıra abluka altında tutulması ve sınır kapılarında ciddi kısıtlamaların uygulanması nedeniyle gerekli tedaviyi de alamıyor. Basit ağrı kesiciler dışında henüz herhangi bir müdahalenin yapılmadığı Filistinli baba, saldırı anını ve yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Oğlumu başından vurdular"

Ebu Acin, evlerinin yakınında herhangi bir askeri faaliyetin olmadığı caddede oğluyla yürürken birden askerlerin karşılarına çıktığını belirtti.

Oğlunun korktuğunu; çığlık atarak arkasına saklandığını belirten Ebu Acin, oğlunu korumak için kaçmaya başladıklarını; sıfır noktasında olduklarını; çocuğuyla 20-30 metre kadar kaçtıklarını ifade etti.

Ebu Acin, açılan ateş sonucu kurşunun oğlunun başına isabet ettiğini ve gözünden çıktığını söyledi.

"İsrail askerleri oğlumu başından, beni de bacağımdan vurdu." diyen Ebu Acin, onları yaklaşık 6 saat alıkoyduklarını; eziyet ettiklerini, yaralara herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını belirtti.

Ebu Acin, daha sonra yaşananları şöyle aktardı:

"Onlara, çocuğu tedavi edin, beni bırakın da çocuğu tedavi edin dedim. Tedavi falan yok dediler. Çocuğu alıp bir naylon torbaya sarıp kenara koydular. Ne çocuğu tedavi ettiler ne de onunla ilgilendiler; çocuğu ölüme terk ettiler. Çocuk hala nefes alıyordu, tedavi etmediler. Telefonu elime alıp ambulansı aradığımda telefonu elimden alıp kapattılar. Ne oradan çıkmama ne de ambulansı aramama izin verdiler."

Çocuğun hala hayatta olduğunu söylediğimde, ambulans istediğimde bu isteğini reddettiklerini ifade eden Ebu Acin, oğlunun orada kan kaybetmeye devam ettiğini, 5-7 dakika boyunca oğlu kucağında can verirken öylece ölüme terk ettiklerini söyledi.

"Soğukkanlılıkla öldürdüler"

Çocuğunu kucağına aldığını ve onu asfaltta sürüklemeye başladıklarını belirten Ebu Acin, askerlere kucağında can çekişen evladını tedavi etmeleri için yalvardığını belirtti.

Ebu Acin, askerlerin kendisine "ikiniz de öleceksiniz" dediklerini aktararak, "Beni çekip sürüklemeye devam ettiler, çocuğum ise kucağımda can çekişiyordu. Yaralı halimle ellerimi bağladılar. Çocuğum ise son nefesini veriyordu, ne dönüp baktılar ne de ilgilendiler. Beni askeri araca, köpeklerin yanına koydular. Çocuğumu ise bir kenara fırlattılar. Ne tedavi ettiler, ne dönüp baktılar ne de ilk yardım uyguladılar. Çocuğu soğukkanlılıkla öldürdüler." diye konuştu.

Yaralı ayağından çekilerek sürüklendi, tıbbi yardımdan mahrum bırakıldı

Kendisinin acılar içinde kıvrandığını, tedavi etmelerini istediğini ancak askerlerin yaralı bacaklarından tutup sürüklediğini anlatan Ebu Acin, "Bacaklarım mahvoldu. Beni bir yerden bir yere sürükleyip durdular, acı çekeyim diye her şeyi yapıyorlardı. Bacaklarımı iple bağladılar, sıktılar. Yüzleri maskeliydi." şeklinde konuştu.

Ebu Acin, 6 saat kadar sonra saat 12.00 gibi kendisini boş bir alanda çukura attıklarını daha sonra da insanların kendisini ve çocuğunu bulduğunu ancak oğlunun hayatını kaybettiğini belirtti.

"Ağrıdan uyuyamıyorum"

Bir aracın arkasına koyup Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldüğünü kaydeden Ebu Acin, "Hastaneye vardığımda kendimde değildim. Çocuğum gitti, bacaklarım gitti diyormuşum." dedi.

Ebu Acin, bölgedeki kısıtlı imkanlar nedeniyle bacağının tedavi edilemediğini ifade etti.

Filistinli, "Ne gece ne gündüz ağrıdan uyuyabiliyorum. Tedavi imkanı yok, ağrı kesici yok. Basit ağrı kesiciler dışında bir şey bulunmuyor, onlar da işe yaramıyor. Ağrımı kesecek bir ilaç istediğimde ellerinde sadece bunun olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.

"Güvenli bölgeydi"

Saldırının olduğu bölgenin güvenli bir yer olduğunu kaydeden Ebu Acin, ne ordunun faaliyeti vardı ne başka bir askeri hareketlilik olduğunu kaydetti.

Ebu Acin, "Her zaman oradan gelip geçeriz, hiçbir şey olmazdı. Eğer orada ordunun bir çalışması olsaydı kimse o bölgeden geçmezdi. Öyle bir durumda dron, helikopter, tank olurdu bunların hiçbiri yoktu." şeklinde konuştu.

İsrail güçleriyle aniden karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Ebu Acin, onları birden evin yanında gördüklerini vurguladı.

"Kucağımda can veren çocuğum öldürülmesiyle ilgili bir soruşturma komitesi kurulsun"

Ebu Acin, "Tüm dünyadan, kucağımda can veren çocuğumun öldürülmesiyle ilgili bir soruşturma komitesi kurulmasını talep ediyorum." dedi.

"Oğlumu başından vurdular. Tedavi etmediler, gözlerimin önünde katlettiler. Onu tedavi edin dememe rağmen ne tedavi ettiler ne ambulans çağırdılar. Ben telefonu elime alıp ambulansı ararken onu gözlerimin önünde ölüme terk ettiler." diyen Ebu Acin, yaşadığı acıyı şu sözleriyle dile getirdi:

"Çocuğum henüz 3 yaşındaydı; daha 3 yaşını doldurmamıştı, 11 Temmuz'da 3 yaşına girecekti. Henüz bir bebekti. Ne Hamas'ı bilir, ne direnişi bilir, ne başka bir şeyi bilirdi. Daha adını bile doğru dürüst söyleyemiyordu."

Çocuğu için dualar eden Filistinli baba, onu öldürenlerin de cezalarını bulmasını temenni etti.