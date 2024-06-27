Filistinli direniş grupları İsrail'e saldırı düzenledi

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Filistinli direniş grupları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait askeri araçlara saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Filistinli direniş hareketleri, Telegram hesaplarından, Refah ve Şucaiyye'de İsrail hedeflerine gerçekleştirdikleri saldırılara dair açıklama yaptı.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda İsrail ordusuna ait iki askeri aracın varil bombalarıyla hedef alındığı belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada da Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail'e ait "kaplan tipi zırhlı aracın" vurulduğu, aracın ve içindekilerin imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Şabura Mülteci Kampı'nda da İsrail'e ait "Merkava 4" tipi tankın Kassam Tugayları mensuplarınca "Yasin 105" roketleriyle vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kent merkezinin doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuş ve bölge sakinlerinden Şucaiyye, Turkman ve Tuffah mahallelerini boşaltmalarını istemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, "İsrail ordusunun, Şucaiyye Mahallesi'nde hala faaliyet gösteren Hamas'ın altyapısını çökertmek amacıyla kara operasyonu başlattığı" öne sürülmüştü.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal ise gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 7 Filistinlinin öldüğünü çok sayıda Filistinlinin yaralandığını aktarmıştı.