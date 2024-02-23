Filistinli direniş grupları İsrail askerlerini hedef aldı

Güncel

Filistinli direniş grupları, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldıklarını duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, direnişçilerinin Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde İsrail güçlerini havan topuyla hedef aldığı belirtildi.

Aynı bölgede İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının "Yasin 105" tanksavar roketiyle vurulduğu aktarıldı.

Kassam mensuplarının, Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentindeki Şeyh Nasır bölgesinde "Yasin 105" roketiyle İsrail ordusuna ait askeri nakil aracını hedef aldığı, araçtaki İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Vurulan araçtakilerin tahliyesi için İsrail ordusunun bölgeye helikopter indirdiği kaydedildi.

İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada da Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir grup İsrail askerine havan topuyla saldırı düzenlendiği duyuruldu. Mahallenin orta kesimlerinde ise başka bir grup İsrail askerinin patlayıcılarla hedef alındığı aktarıldı.

Filistinli direnişçilerin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki el-Emel Mahallesi'nde bir İsrail askerini öldürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.