İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan Filistinli doktor kardeşler, iptidai eczanede ilaç sağlamaya çalışıyor

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İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'tan orta kesimindeki Deyr el-Belah'a göç etmek zorunda kalan Filistinli eczacı-doktor kardeşler, yanlarında getirebildikleri ilaçlarla oluşturdukları iptidai eczanede hastalara ilaç sağlamaya çalışıyor.

Filistinli doktor kardeşler İyad ve İmad Cabir, İsrail'in 7 Mayıs'ta kara saldırısı başlattığı Refah'tan göçe zorlanan yaklaşık 1 milyon Filistinli arasında yer alıyor.

Refah'ın orta kesimindeki Şabura Mahallesi'nden Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a gelen doktor kardeşlerin, açtıkları pazar tezgahına, üzerinde "Yermuk Eczanesi- Dr. İyad Cabir ve Dr. İmad Cabir" yazılı yıpranmış bir levha astıkları görülüyor.

AA muhabirine konuşan Cabir kardeşler, hastalara yardımcı olabilmek veya mevcut ilaçlardan satmak için burada olduklarını söyledi. Cabir kardeşler, ancak ellerinde bulunanların özellikle kalp, diyabet ve hepatit dahil yaygın olarak kullanılan ilaç ihtiyacını karşılayamadığını ifade etti.

Filistinli kardeşler, ilaçların güneş ışığına maruz kalıp bozulmaması için gün boyu burada tezgah açamadıklarını vurguladı.

"İnsanların ilaca çok kısıtlı şartlarda ulaşıyor olması bizi bir ilaç tezgahı açmaya yöneltti"

İyad Cabir, İsrail'in Şabura Mahallesi'nin boşaltılması kararı ve Refah halkını göçe zorlaması sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İsrail ordusu bölgenin tahliye edilmesi emrini verdikten sonra zorla göç ettirilirken eczanemizden bazı ilaçları yanımıza alarak Deyr el-Belah'ta bir yere gitmek zorunda kaldık. Sınır kapılarının kapanması nedeniyle Gazze'de ciddi şekilde tedarik sıkıntısı yaşanıyor.

Tabii ki doğal olan ilaçların reçeteyle satılmasıdır. Yollarda bunu kolaylaştırmak zorunda kaldık. İnsanların ilaca çok kısıtlı şartlarda ulaşıyor olması bizi bu şekilde bir ilaç tezgahı açmaya yöneltti."

Gazze'deki ilaç sıkıntısı

İnsanların ilaçları pazar tezgahında gördüğünde ilk başta şaşırdığını söyleyen İyad Cabir, Gazze Şeridi'nde ciddi ilaç sıkıntısı yaşandığını, yerinden edilen insanların başta kalp, diyabet ve hepatit olmak üzere hayati önem taşıyan birçok ilaca acil ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İsrail ordusunun bulundukları bölgeye de bir saldırı düzenlemesinden endişe ettiklerini dile getiren İyad Cabir, Gazze Şeridi'ndeki tüm bölgelerin artık "güvensiz" olduğunu söyledi.

Salgın hastalıkların yayılması tehlikesi ve ciddi ilaç sıkıntısına dikkati çeken İyad Cabir, Dünya Sağlık Örgütü'ne ve uluslararası kuruluşlara "özellikle zor şartlarda yaşayan yerinden edilen Filistinliler arasında bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması nedeniyle halka ilaç sağlamaları" çağrısında bulundu.

Savaşın sona ermesi temennisi

İmad Cabir de İsrail'in tehditleri ve Refah'ın Şabura Mahallesi'ne karadan girmesinin ardından yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İsrail'in tehditleri ve Şabura'ya düzenlediği saldırı sonrasında Deyr Belah'a göçe zorlandık. İnsanların ihtiyacı olduğu için yanımıza alabildiğimiz kadar ilaçları da almaya karar verdik. İlaçlardan küçük bir tezgah açtık."

Deyr el-Belah'a vardıklarında küçük bir tezgah açtıklarını dile getiren İmad Cabir, hastalara satılacak ilaçları bu tezgahın üzerine yerleştirdiklerini belirtti.

Savaşın bir an önce sona ermesini ve Refah'a geri dönmeyi istediklerini söyleyen doktor kardeşler, Refah'ta hastalara yardımcı olmayı ve sağlık sektörünün yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sağlamayı dilediklerini vurguladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, Gazze Şeridi'nde ölümle karşı karşıya olan ve tedavi ve ilaca ihtiyaç duyan 10 bin kanser hastası bulunurken, yerinden edilmeden kaynaklanan viral hepatit vakalarının sayısı da 20 bin civarında.