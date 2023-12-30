Filistinli Ebu Muhammed el-Cemal İsrail saldırılarından bitkin düştü

Filistinli Ebu Muhammed el-Cemal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, maruz bırakıldıkları zulüm ve zorluklardan, sığındıkları her yerin bombalanmasından bitkin düştüğünü söyledi.

Gazze'nin kuzeyini hedef alan bombardımandan kurtulmak için sığındığı yerde İsrail askerleri tarafından alıkonulan, eziyetlere maruz kalan Cemal, yaklaşık bir hafta sonra başka Filistinlilerle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında bırakıldı.

Alıkonulduğu sırada maruz kaldığı eziyetler ve darp nedeniyle rahatsızlanan Cemal, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine yatırıldı.

Ebu Muhammed el-Cemal, yaşadığı o günleri AA muhabirine anlattı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunduğu sırada saldırılardan korunacak bir yer bulamadığını aktaran Cemal, Kemal Advan Hastanesine ve bölgedeki okullara gittiğini, burada zorla yerlerinden edilmiş insanların yaşadığı sıkıntılara tanık olduğunu kaydetti.

Cibaliya'da İsrail tarafından füze ve roketle hedef alınan ve yerle bir edilen El-Fahura Okulunda kimse kalmadığını hatırlatan Cemal, okulun yanındaki bekçi kulübesinin yıkılmadığını fark ederek, orada kalmaya başladığını ifade etti.

Birkaç günde bir yiyecek ve su almak için çıktığını belirten Cemal, alıkonulduğu günü de şöyle anlattı:

"Okulun arkası ile çevresindeki yolların bombalanması durmadı. Kulübede oturup kalan birkaç parça yemeği yiyordum. Bir anda bir robot bana yaklaştı ve kimliğimi göstermemi istedi, çok şaşırdım. İki gözlüğü olan bir robot göndermişlerdi. Robot benden kimliğimi göstermemi ve üzerimdeki kıyafetlerin önünü açmamı istedi. Kıyafetimi açtım ve kimliğimi gösterdim. O zaman da küçük bir uçak geldi ve kaldığım odayı teftiş etti.

Teftiş bitince robot benden dışarı çıkmamı istedi. Dışarıda birkaç İsrail askeri vardı, elbiselerimi çıkarmamı istediler, beni aradılar. İsrail askerleri elime plastik kelepçe takarak bilmediğim bir yere götürdüler."

Sorgu süreci

Alıkonuldukları yerde sorguya tabi tutulduklarını aktaran Cemal, şunları kaydetti:

"İstihbarat beni sorguya çekti. İsrailli subay benimle Arapça konuştu, ben ise ona İbranice cevap verdim. Ona, 'nereye gidersek gidelim bizi bombaladılar, bizi vurun da bitsin, bu sıkıntılardan kurtulalım, bu delilik yeter artık ne istiyorsunuz' dedim. Bir şey yapmadığımı söyledim.

İsrailli subay Hamas'a mensup komşularımı, akrabalarımı sordu. Uzun zamandır kimseyi görmediğimi, kimseyle ilişkimin olmadığını herkesin bildiğini, bu durumu ajanlarına sormalarını, hatta uzak bir yerde yaşadığım için akrabalarımın beni sadece yılda bir kez ziyaret ettiğini söyledim."

Alıkonulan Filistinlilere yönelik eziyetler

Sorgudan sonra İsrail askerlerinin kendisini başkalarıyla birlikte araca bindirip, gözlerinin bağladığını ifade eden Cemal, kendilerini önce tenekeden bir yapıya sonra başka birkaç yere götürdüklerini ve her seferinde onları ciplerden yola atıp darbettiklerini dile getirdi.

İsrail askerlerinin alıkoydukları sürede çoğu zaman ihtiyaçlarını gidermelerine dahi izin vermediğini ve ihtiyaçlarını bulundukları yerlerde gidermek zorunda kaldıklarını aktaran Ebu Muhammed el-Cemal, bu durumdan utanıp sıkıldığı için yemek yememeye karar verdiğini, 4 gün sonra vücudun susuzluktan bitkin düştüğünü anlattı.