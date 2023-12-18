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Filistinli Esirlerin Akıbeti Hakkında Açıklama Bekleniyor - Son Dakika
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Filistinli Esirlerin Akıbeti Hakkında Açıklama Bekleniyor

Filistinli esirlerin akıbeti hakkında bilgi verilmemesi üzerine Filistinli kurumlar, İsrail'den açıklama talep etti. İsrail'in Gazze'de alıkonulan kişilere yönelik zorla kaybetme suçunu işlemeye devam ettiği belirtilerek uluslararası kuruluşlara baskı yapılması çağrısı yapıldı.

Filistinli Esirlerin Akıbeti Hakkında Açıklama Bekleniyor
18.12.2023 - 19:23,
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Filistinli esir ve insan hakları alanında faaliyet gösteren kurumlar, İsrail'den, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de alıkoyduğu esirlerin akıbetini açıklamasını istedi.

İsrail'deki Haaretz gazetesinin, Gazze'de alıkonulan çok sayıda Filistinlinin, Birüsseba yakınlarındaki bir gözaltı merkezinde öldüğünü yazmasının ardından, Filistinli kurumlardan açıklama geldi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, savaşın üzerinden 73 gün geçmesine rağmen İsrail'in Gazze'de alıkonulan kişilere yönelik zorla kaybetme suçunu işlemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in, alıkoyduğu ve akıbetini açıklamadığı Filistinli esirlere karşı daha fazla suç işlemek hedefiyle onlarla irtibatı kesip, zorla kaybetmeye çalıştığı" vurgulandı.

İsrail güçlerinin, kara harekatı sırasında yüzlerce kişiyi insanlık onuruna aykırı şekilde alıkoyduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali ve suç olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm uluslararası kuruluşlara, İsrail'e alıkoyduğu Filistinli esirlerin akıbetlerini açıklaması ve bu kişileri zorla kaybetmeye son vermesi için baskı uygulamaları çağrısında bulunuldu.

Haaretz gazetesi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de alıkonulan yüzlerce kişinin haftalarca Birüsseba yakınlarındaki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu ve bunlardan bazılarının burada öldüğünü duyurmuştu. Haberde kaç kişinin, ne zaman öldüğüne dair ise detay verilmemişti.

Kaynak: AA
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