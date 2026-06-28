İsrail, 1.5 yıl sonra Filistinli gencin öldüğünü bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, 1.5 yıl sonra Filistinli gencin öldüğünü bildirdi

28.06.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 2024'te öldürdüğü Filistinli Mecdi Ebu Arra'nın akıbetini, 1.5 yıllık gizlilik ve oyalama sürecinin ardından ailesine iletti. Aile, ölümü İsrailli insan hakları merkezi aracılığıyla öğrendi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Akaba beldesinden Filistinli Mecdi Ebu Arra'nın hayatını kaybettiğini, akıbeti hakkında yaklaşık 1 buçuk yıl süren gizlilik ve oyalama sürecinin ardından ailesine iletti.

Hayatını kaybeden gencin babası Nur Ebu Arra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin, oğullarının akıbetini takip etmesi için vekalet verdiği İsrailli bir insan hakları merkezinden telefon aldığını ve bu görüşmede İsrail makamlarının gencin öldüğünü doğruladığının kendilerine bildirildiğini söyledi.

Baba Ebu Arra, İsrailli insan hakları örgütlerinden HaMoked'e ilişkin, "İsrail yargısı nezdinde birkaç ay süren yasal işlemlerin ardından (HaMoked) oğlumuz Mecdi'nin öldürüldüğünü bize bildirdi." ifadesini kullandı.

Ailenin davayı takip etmesi için HaMoked merkezini vekil tayin ettiğini belirten Ebu Arra, merkezin aile adına İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe verdiğini ve oğullarının ölümünü bu şekilde öğrendiğini aktardı.

Ebu Arra, son olarak 3 Aralık 2024'te görülen oğullarının tam olarak hangi tarihte öldürüldüğünü ailenin hala bilmediğini, yaralı olarak gözaltına alındığına dair çelişkili rivayetler bulunduğunu, ancak resmi bir doğrulama yapılmadığını kaydetti.

İsrail'in kendilerini 1 buçuk yıldır bilgilendirmediğini vurgulayan Ebu Arra, "Bu süre zarfında onun akıbetini bilmiyorduk. Gözaltında mı, yaralı mı yoksa şehit mi olduğunu öğrenmek için ilgili tüm Filistinli ve İsrailli taraflarla iletişime geçtik. Ancak İsrail ordusu reddediyordu." diye konuştu.

Filistin basını ise Mecdi Ebu Arra'nın 3 Aralık 2024'te İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, 1.5 yıl sonra Filistinli gencin öldüğünü bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
E-5’e böyle atladı, trafiği birbirine kattı E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Kadın polisin yaptıklarına bakın Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi Küfürler havada uçuştu Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe 5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

19:19
Beşiktaş’tan resmi açıklama: 3 transfer bitiyor
Beşiktaş'tan resmi açıklama: 3 transfer bitiyor
18:57
Gazi Koşusu’nu kazanan atın sahibine dev ödül Parayı koyacak yer bulamayacak
Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibine dev ödül! Parayı koyacak yer bulamayacak
18:39
Kadir İnanır’ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
17:54
Kadir İnanır’a veda Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
17:06
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
15:30
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 19:35:48. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail, 1.5 yıl sonra Filistinli gencin öldüğünü bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.