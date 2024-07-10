Filistinli gruplar İsrail güçlerini hedef aldı, çok sayıda asker öldü ve yaralandı - Son Dakika
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Filistinli gruplar İsrail güçlerini hedef aldı, çok sayıda asker öldü ve yaralandı

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerini ve askeri araçları hedef alan saldırılarda birçok askerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Saldırılarda, Tel el-Hava semtindeki bir evde saklanan İsrail güçlerinin hedef alındığı ve bir İsrail askerinin keskin nişancı tarafından vurulduğu belirtildi. Ayrıca, Gazze'deki sanayi bölgesindeki askerler ve askeri araçlar havan mermileriyle hedef alındı.

10.07.2024 00:01
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Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında İsrail güçlerini ve askeri araçları hedef alan saldırılarda çok sayıda askerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin Tel el-Hava semtindeki sanayi bölgesinin yakınındaki bir evin içinde saklanan İsrail güçlerinin TBG tipi top mermisi ile hedef alındığı, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Aynı bölgede bir İsrail askerinin keskin nişancıyla hedef alınarak vurulduğu belirtilen açıklamada, Eş- Şucaiyye Mahallesi'nde de El-Hevaşi Cami yakınında bir eve gizlenen İsrail güçlerinin iki tandom mermisiyle hedef alındığı ifade edildi.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada da Gazze kentindeki sanayi bölgesinde İsrail askerlerinin ve askeri araçların havan mermileriyle hedef alındığı, Tel el-Heva semtindeki bir askeri aracın da imha edildiği aktarıldı.

İsrail ordusundan Filistinli grupların açıklamalarına ilişkin bir yanıt gelmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli gruplar İsrail güçlerini hedef aldı, çok sayıda asker öldü ve yaralandı - Son Dakika

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