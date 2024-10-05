Filistinli Gruplardan Ateşkes Talepleri - Son Dakika
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Filistinli Gruplardan Ateşkes Talepleri

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'le ateşkes için koşulları açıkladı; saldırılar durmalı.

05.10.2024 21:48
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Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'le yapılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının, "saldırıların durması, askerlerin Gazze'den tamamen çekilmesi, sınır kapılarının açılarak ablukanın kaldırılması, yeniden imar ve esir takasını" içermesi gerektiğini bildirdi.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze'deki soykırımın birinci yılı nedeniyle toplantı düzenledi.

İsimleri açıklanmayan gruplar, "saldırıların durması, askerlerin Gazze'den tamamen çekilmesi, sınır kapılarının açılarak ablukanın kaldırılması, yeniden imar ve esir takası" talepleri karşılanmadan İsrail'le anlaşma yapılmayacağını vurguladı.

Aksa Tufanı'nın İsrail'le savaşta stratejik bir dönüşüm yaşanmasını sağladığını ve İsrail'in gerçek yüzünü dünyaya gösterdiğini belirten gruplar, direniş cephesinin iyi durumda ve yüksek koordinasyon içinde olduğunu aktardı.

Savaş sonrası kendi kaderini tayin hakkının Filistin halkına ait olduğunu ve bu meselenin sadece Filistinliler tarafından tartışılabileceğini vurgulayan gruplar, alternatif bir yönetim oluşturma girişimlerinin ulusal konsensüse aykırı olduğunun altını çizdi.

Batı Şeria, Kudüs ve 1948 topraklarındaki Filistinlileri silahlı direniş başta olmak üzere tüm direniş yöntemlerini kullanmaya ve Aksa Tufanı'na katılmaya çağıran gruplar, Arap ve İslam halklarına, alimlere ve din adamlarına, Filistin ve Lübnan halklarının intikamını almak için İsrail ile onun destekçilerinin önemli kurumlarının çıkarlarını hedef alma çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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