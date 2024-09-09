Filistinli Gruplardan İsrail'e Cezalandırma Çağrısı - Son Dakika
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Filistinli Gruplardan İsrail'e Cezalandırma Çağrısı

Filistinli gruplar, İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin uluslararası mücadeledeki önemini vurgulayarak, İsrail'in cezalandırılması çağrısında bulundu. Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Eygi'nin öldürülmesini işgal altındaki topraklarda aktivistlerin hedef alınmasının bir örneği olarak değerlendirirken, bu tür ihlallere karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

09.09.2024 23:46
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Filistinli gruplar, İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin "Filistin'de ve dünyada mücadelenin simgesi" olarak kalacağını belirterek, aktivistlerin hayatlarını hiçe saydığı için İsrail'in cezalandırılması çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, liderler düzeyinde siyasi gelişmelerin ve iç meselelerin ele alındığı bir toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında yaşananlar hayatını kaybedenler, yaralananlar ve alıkonulanlar açısından ağır bedellere sebep oldu. Bunların sonuncusu da Filistin'de ve dünyada mücadelenin simgesi olarak kalacak olan Şehit Ayşenur'dur." ifadeleri kullanıldı.

Filistin halkı ile dayanışma gösteren çok sayıda aktivistin, Filistin topraklarına yönelik el koyma ve gasbedilmeye karşı çeşitli kasaba ve beldelerde Filistin halkına destek verdiği aktarıldı.

Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesinin birçok aktivistin öldürülmesi, sınır dışı edilmesi, uzaklaştırılması ve girişine izin verilmemesi gibi İsrail politikalarının tekrarı olduğu kaydedildi.

İsrail'in uluslararası aktivistlere yönelik ihlallerine işaret edilen açıklamada, "İhlallerin devam etmesi, işgalci İsrail'in bu suçları işlemesine karşı caydırıcı cezanın bulunmamasından kaynaklanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail işgaline ve Filistin topraklarının gasbedilmesine karşı Filistin halkıyla dayanışma gösteren yabancı aktivistlerin hayatlarını hiçe saymasına karşı İsrail'in cezalandırılması gerektiği" vurgulandı.

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli Gruplardan İsrail'e Cezalandırma Çağrısı - Son Dakika

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