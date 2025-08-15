Filistinli Gruplardan Ortak Açıklama

Hamas'ın da aralarında bulunduğu 7 Filistinli direniş hareketi, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması ve ablukanın kaldırılmasını öncelikli hedef olarak belirlediklerini açıkladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen 7 Filistinli grup, toplantı sonrası ortak bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma ve ablukanın kaldırılması için tüm girişimlere tam destek verildiği belirtildi.

Önceliğin Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması, ablukayı sonlandırmak ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlamak olduğu vurgulanan açıklamada, tüm Filistinli güçlerin katılımıyla ulusal bir toplantı düzenlenmesi ve İsrail işgaline karşı ortak bir strateji oluşturulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, toplantıda İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri genişletme ve Gazze'yi yeniden işgal planlarına karşı alınacak önlemlerin ele alındığı aktarıldı.

Filistin halkının direnişine övgüde bulunulan açıklamada, ulusal birliğin bu süreçte kritik öneme sahip olduğunun altı çizildi.