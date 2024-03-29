Filistinli Hristiyanlar, Kutsal Cuma'yı kısıtlamalar altında andı

Filistinli Hristiyanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in kısıtlamaları altında Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği gün olduğuna inanılan "Kutsal Cuma"yı andı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli Hristiyanların Doğu Kudüs'e geçmesine izin vermedi.
Geçtiğimiz yıllarda dünyanın çeşitli yerlerinden Kudüs'e gelen binlerce Hristiyan ise Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle bu yıl bölgeye gelmekten çekiniyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve kısıtlamaları bu yılki kutlamaları hüzünlü hale getirdi.
Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu Pierbattista Pizzaballa, Kutsal Perşembe vaazında, "Savaş, getirdiği tüm şiddet, nefret, acı ve ölümle, bayramın kutlanmasını zorlaştırıyor." dedi.
Pizzaballa, "Aslında Paskalya'yı eski ritüellerle sınırlamak veya diğer bayramlar gibi bir bayram olarak görmek istemediğimiz sürece Paskalya asla kolay değildir. Eğer kutlama sadece işe ara vermek ve günlük hayatı kolaylaştırıp güzel vakit geçirmek anlamına geliyorsa, bu yıl eğlenceye ve rahatlamaya değil, acıya ve gözyaşlarına yer var." ifadelerini kullandı.
Hazreti İsa'nın Kutsal Cuma'da çarmıha gerildiğine inanan Hristiyanlar, sonraki günü de Kutsal Cumartesi olarak adlandırarak Hazreti İsa'nın Kıyamet Kilisesi'ne defnedildiğine inanıyor.
Hristiyanlar pazar günü başlayacak Paskalya Bayramı öncesi bugünü de dualar ve çeşitli dini ayinlerle geçiriyor.
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