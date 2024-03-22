Filistinli kadınlar Anneler Günü'nü çadırlarda geçirdi

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Filistinli kadınlar her yıl 21 Mart'ta kutladıkları "Anneler Günü"nü bu yıl İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle yerlerinden edildikleri için çadırlardaki yaşam mücadelesinin gölgesinde geçirdi.

Yerinden edilen Filistinli kadınlar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kurdukları derme çatma çadırlarda, zor insani koşullarla mücadele ediyor.

Bu kadınlardan biri olan Filistinli 77 yaşındaki Ummu Adil ez-Zehhar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta yerleştiği çadırda, iftar hazırlığı yaparken AA muhabirine konuştu.

Zehhar, "Çocuklarım her yıl Anneler Günü vesilesiyle bana bir elbise ve güller verirdi. Ben de mutluydum ama bugün Anneler Günü yok. Aksine, Allah'ın merhametine ve savaşın bitmesine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yaşadıkları yere dönmeyi, İsrail'in yıktığı evlerinin enkazında dahi olsa oturmayı ve savaşın bitmesini istediklerini söyleyen Zehhar, "Burası benim gerçek yerim değil. (1948 sınırlarındaki Askalan ilçesine ait Filistin köylerinden biri olan) Hamam köyündeki topraklarımıza dönmeyi hayal ediyorum." dedi.

Zehhar, "İki kez yerimizden edildik, ilki 1948'deydi ve bugün kendimizi aynı senaryoyu tekrarlarken buluyoruz; Han Yunus'taki evlerimizden sürüldük ve Refah'taki ilkel çadırlara sığındık." ifadelerini kullandı.

Savaşın birçok aile üyesini elinden aldığı Zehhar, kanser dahil birçok hastalığa yakalandığını ve halihazırda zor insani koşullar altında yaşadığını belirtti.

Kaygılar ve özlem arasında Anneler Günü

Ummu Muhammed Subeyh (55) ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle içinde bulundukları durumdan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Eskiden geçirdikleri Anneler Günü'nü hatırladığını, o günlerin güzel olduğunu ve evlerinde, çektirdikleri güzel fotoğraflarla anılarını bıraktığını ifade eden Ummu Muhammed, eskiden çocuklarının kendisine Anneler Günü'nde hediyeler aldığını ama bugünün artık hüzün dolu olduğunu dile getirdi.

Ummu Muhammed, güzel anılarının geri dönmesini ve İsrail savaşı nedeniyle Han Yunus şehrinde yerinden edildiği evine geri dönmeyi ümit ettiğini belirtti.

"Filistinli anneler güzel olan her şeyi hak ediyor çünkü onlar dünyadaki bütün kadınlardan farklı"

İsrail saldırıları ve yerinden edilmenin dehşetiyle Anneler Günü'nü unuttuğunu ifade eden 61 yaşındaki Enam Ebu Vadi de "Bu yıl Anneler Günü'nü karşıladığımız diğer yıllardan farklı. Geçen yıllarda çocuklarımız eve gelip hediyeler getirirdi ama bugün çadırlarda yaşıyoruz." dedi.

Ebu Vadi, "Bugünün Anneler Günü olduğunu kimse hatırlamıyor çünkü herkes korkuyla, savaşla, çadırdaki yaşam mücadelesiyle meşgul." diyerek içinde bulundukları durumu aktardı.

Filistinli annelerin yaşadığı zorlukları anlatan Ebu Vadi, "Filistinli anneler güzel olan her şeyi hak ediyor çünkü onlar dünyadaki bütün kadınlardan farklı. Filistinli anneler çok sabırlıdır. Hala çadırlarda sabır ve bunun karşılığını Allah'tan bekleme arasında yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uzakta yaşayan iki kızım var, keşke bugün onlarla olsaydım"

Filistinli 36 yaşındaki Gada el-Kurd de "Uzakta yaşayan iki kızım var, onlar Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, ben ise güneyindeyim. Savaş nedeniyle iletişim zayıf olduğundan onlarla iletişim kurmak zor." dedi.

Kurd, "Mart ayında Filistinli Anneler Günü kutlanır ama ne yazık ki kızlarım yanımda değil. Keşke bugün onlarla birlikte olsaydım, birlikte güzel bir gün geçirip hediyeleşseydik." şeklinde konuştu.

Kızlarını özlediğini aktaran Kurd, onlara yanlarında olup sarılmayı ve yemek hazırlamayı istediğini aktardı.

Gazze Şeridi'nde günde 37 anne öldürülüyor

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze Şeridi'nde günde 37 annenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarında en az 9 bin 220 kadın yaşamını yitirdi.

İsrail hapishanelerinde 28 Filistinli anne bulunuyor

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan 67 Filistinli kadından 28'inin anne olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "İsrail, anneleri, aileleri ve çocuklarından mahrum bırakıyor. Bu yıl Anneler Günü, Gazze'de binlerce anne ve çocuğunun şehit olduğu, binlerce evladın annelerinden mahrum kaldığı soykırımın yaşandığı bir döneme denk geldi." ifadeleri kullanıldı.