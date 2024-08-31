Filistinli Kuruluşlar, İsrail Yargısının Zorla Kaybetme Suçunu Pekiştirdiğini Belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistinli Kuruluşlar, İsrail Yargısının Zorla Kaybetme Suçunu Pekiştirdiğini Belirtti

Filistinli kuruluşlar, İsrail yargısının, Gazzeli esirlerin zorla kaybedilmesi suçunu pekiştirdiğini belirtti. Esirlerin kimliklerinin ve nerede tutulduklarının açıklanması için İsrail Yüksek Mahkemesine çok sayıda dilekçe verildiği ancak mahkemenin onlarca yıldır yaptığı gibi yine 'Filistinlilere karşı işlenen suçların pekiştirilmesinde temel bir işlev gördüğünü kanıtladığı' vurgulandı.

31.08.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli kuruluşlar, İsrail yargısının, Gazzeli esirlerin zorla kaybedilmesi suçunu pekiştirdiğini belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu'ndan Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü dolayısıyla ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail yargısı, binlerce Gazzeli esirin zorla kaybedilmesi ve işkence suçlarının pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur. Zorla kaybetme suçu İsrail Meclisi'nin 2002'de çıkardığı 'yasa dışı savaşçı yasasına' dayanılarak uygulanmaktadır ve özü itibarıyla yargısal prosedürün bütünlüğünün açık ve net ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Esirlerin kimliklerinin ve nerede tutulduklarının açıklanması için İsrail Yüksek Mahkemesine çok sayıda dilekçe verildiği ancak mahkemenin onlarca yıldır yaptığı gibi yine "Filistinlilere karşı işlenen suçların pekiştirilmesinde temel bir işlev gördüğünü kanıtladığı" vurgulandı.

Zorla kaybetme suçunun, Gazze Şeridi'nde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere tüm grupları etkileyen alıkoymalar ve sağlık çalışanlarının hedef alınması göz önüne alındığında 11 aydır devam eden soykırımın en bariz boyutunu teşkil ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası insan hakları sisteminden, "soykırım karşısında süregelen uluslararası acizliğin sona erdirilmesinin yanı sıra İsrail'in hesap vermesini ve Gazze'ye yönelik saldırıların ve İsrail hapishanelerindeki esirlere karşı işlenen suçların durdurulmasını sağlayacak net kararlar alınması" istendi.

Hapishanelerdeki kadın ve çocuk esirler ve hatta işkence sonucu hayatını kaybedenlerin gerçek sayısının bilinmediğine işaret edilen açıklamada, eldeki mevcut bilgilerin, savaşın başından ağustos ayına kadar geçen sürede "yasa dışı savaşçılar" olarak sınıflandırılan 1584 kişinin alıkonulduğunu gösterdiği ancak İsrail medyasında bu sayının 4 bin 500 olarak geçtiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Gazze, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Kuruluşlar, İsrail Yargısının Zorla Kaybetme Suçunu Pekiştirdiğini Belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
23:26 Atatürk’e dua etti Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
12:29 Kızına yapılanlara kayıtsız kalamayan kayınpeder, düğünde damada saldırdı O anlar kamerada Kızına yapılanlara kayıtsız kalamayan kayınpeder, düğünde damada saldırdı! O anlar kamerada
12:03 Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı
11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:37 Kayseri’de çobanın bulduğu kemik parçalarının ne olduğu ortaya çıktı Kayseri'de çobanın bulduğu kemik parçalarının ne olduğu ortaya çıktı
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:35 Memleketine izne gidip geri dönmeyen asker böyle yakalandı Oynadığı oyun da manidar Memleketine izne gidip geri dönmeyen asker böyle yakalandı! Oynadığı oyun da manidar
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 08:57:55. #1.12#
SON DAKİKA: Filistinli Kuruluşlar, İsrail Yargısının Zorla Kaybetme Suçunu Pekiştirdiğini Belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement