Filistinli Kuruluşlar, İsrail Yargısının Zorla Kaybetme Suçunu Pekiştirdiğini Belirtti

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Filistinli kuruluşlar, İsrail yargısının, Gazzeli esirlerin zorla kaybedilmesi suçunu pekiştirdiğini belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu'ndan Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü dolayısıyla ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail yargısı, binlerce Gazzeli esirin zorla kaybedilmesi ve işkence suçlarının pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur. Zorla kaybetme suçu İsrail Meclisi'nin 2002'de çıkardığı 'yasa dışı savaşçı yasasına' dayanılarak uygulanmaktadır ve özü itibarıyla yargısal prosedürün bütünlüğünün açık ve net ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Esirlerin kimliklerinin ve nerede tutulduklarının açıklanması için İsrail Yüksek Mahkemesine çok sayıda dilekçe verildiği ancak mahkemenin onlarca yıldır yaptığı gibi yine "Filistinlilere karşı işlenen suçların pekiştirilmesinde temel bir işlev gördüğünü kanıtladığı" vurgulandı.

Zorla kaybetme suçunun, Gazze Şeridi'nde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere tüm grupları etkileyen alıkoymalar ve sağlık çalışanlarının hedef alınması göz önüne alındığında 11 aydır devam eden soykırımın en bariz boyutunu teşkil ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası insan hakları sisteminden, "soykırım karşısında süregelen uluslararası acizliğin sona erdirilmesinin yanı sıra İsrail'in hesap vermesini ve Gazze'ye yönelik saldırıların ve İsrail hapishanelerindeki esirlere karşı işlenen suçların durdurulmasını sağlayacak net kararlar alınması" istendi.

Hapishanelerdeki kadın ve çocuk esirler ve hatta işkence sonucu hayatını kaybedenlerin gerçek sayısının bilinmediğine işaret edilen açıklamada, eldeki mevcut bilgilerin, savaşın başından ağustos ayına kadar geçen sürede "yasa dışı savaşçılar" olarak sınıflandırılan 1584 kişinin alıkonulduğunu gösterdiği ancak İsrail medyasında bu sayının 4 bin 500 olarak geçtiği kaydedildi.