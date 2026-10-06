Filistinli kuruluşların raporunda son 3 yılda İsrail hapishanelerinde 92 esir öldü - Son Dakika
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Filistinli kuruluşların raporunda son 3 yılda İsrail hapishanelerinde 92 esir öldü

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Filistinli kuruluşların ortak raporuna göre İsrail hapishanelerinde son 3 yılda 92 Filistinli öldü, 1967'den bu yana ölen tutuklu sayısı 329'a ulaştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te saldırıların başlangıcından bu yana 26 binden fazla gözaltı işlemi yapıldı.

Gazze'deki soykırım 3. yılını doldururken İsrail hapishanelerinde 92 Filistinli esirin hayatını kaybettiği, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise gözaltı sayısının 26 bini aştığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Ed-Damir İnsan Hakları Derneği ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, Gazze'de 3. yılını dolduran soykırım dolayısıyla ortak bir rapor yayımladı.

Raporda, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli tutuklu sayısının 329'a ulaştığı, bunlardan 92'sinin son 3 yılda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bu sayının, tarih boyunca hapishanelerde hayatını kaybeden tüm Filistinlilerin yaklaşık yüzde 28'ine karşılık geldiği aktarıldı.

İsrail'in zorla alıkoyma politikası nedeniyle Gazze'de gözaltına alındıktan sonra ölen onlarca kişinin akıbetinin belirsizliğini koruduğu hatırlatılan raporda, İsrail yönetimi tarafından teslim edilmeyen esir cenazesi sayısının ise 100 olduğu ifade edildi.

Son 3 yıldaki alıkoyma süreçlerinde tutukluların işkenceye, aç bırakılmaya, tıbbi bakımdan mahrum edilmeye, fiziksel ve cinsel saldırılara maruz kaldığı paylaşılan raporda, bunun ölümlere yol açtığı kaydedildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 26 bin gözaltı

Ortak rapora göre, Gazze'dekiler hariç, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te saldırıların başlangıcından bu yana 26 binden fazla gözaltı işlemi yapıldı. Gazze'deki alıkoyma sayısının ise saldırılar, bilgi akışının kesilmesi ve kayıplar nedeniyle net olarak belgelenemediği belirtildi.

Ayrıca süreç boyunca Batı Şeria'da 2 binden fazla çocuk ile 800'den fazla kadının gözaltına alındığı kaydedildi.

Hapishanelerdeki genel duruma ilişkin verilerin de yer aldığı raporda, İsrail zindanlarında halen 9 bin 300'den fazla Filistinlinin bulunduğu belirtildi.

Bu kişilerin 3 bin 101'inin "idari tutuklu", 1419'unun ise İsrail tarafından "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırılan kişiler olduğu, bu iki grubun toplam tutukluların yaklaşık yüzde 49'unu oluşturduğu bilgisine yer verildi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını istisnai bir önlem olmaktan çıkarıp yargılamasız alıkoyma politikasına dönüştürdüğüne dikkati çekilen raporda, bu yöntemin tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı vurgulandı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve savunma hakkından mahrum bırakılarak 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıDoğu KudüsBatı ŞeriaİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

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