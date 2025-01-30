Filistinli Mühendisler Tehlikeli Patlayıcıları Temizliyor - Son Dakika
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Filistinli Mühendisler Tehlikeli Patlayıcıları Temizliyor

İsrail'in çekildiği bölgelerdeki patlayıcıları temizleyen mühendisler, sivilleri korumaya çalışıyor.

30.01.2025 20:48
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- Filistinli mühendisler, İsrail ordusunun bıraktığı patlayıcıları temizliyor

GAZZE - Filistinli mühendisler, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde bıraktıkları tehlikeli patlayıcıları temizlemeye başladı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde İsrail'in, 25 Ocak'ta Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekilmesiyle en az 500 bin Filistinli aylar sonra Gazze'nin kuzeyine döndü. Evlerinin enkazı ile karşılaşan siviller, döndükleri bölgelerde evlerinin enkazı üzerine kurdukları çadırlarla hayata tutunmaya çalışırken Filistinli mühendisler de İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde bıraktıkları tehlikeli patlayıcıları temizlemeye başladı. Filistin İçişleri Bakanlığında görevli Ali al-Nadi, mühendislerin yürüttükleri çalışmalara değinerek, "Kalıntılar arasında patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcılar bulunuyor. Bunlar başta çocuklar ve çiftçiler olmak üzere siviller için doğrudan tehdit oluşturuyor. Uzman ekipler patlamamış mühimmatın yerini tespit etmek ve güvenli bir şekilde çıkarmak için 24 saat çalışıyor" dedi.

İnsani yardım malzemelerinin içine saklanan patlayıcılar

Bölge halkı, patlayıcıların insani yardım malzemelerinin içine yerleştirildiğini ve böylece patlayıcı olduklarının anlaşılmadığını söyledi. İnsan hakları örgütleri de İsrail ordusunun çekildiği noktalarda bıraktığı patlayıcıların neden olduğu risklerin devam ettiğini bildirerek, uluslararası topluma sivillerin güvenliğinin ve patlayıcıların temizlenmesi için destek sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Filistinli Mühendisler Tehlikeli Patlayıcıları Temizliyor - Son Dakika

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