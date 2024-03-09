Filistinli Papaz: İsrail Gazze'de soykırım ve etnik temizlik yapıyor

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Filistinli Papaz Munzir İshak, İsrail'in Gazze'de etnik temizlik yapma ve Filistinlileri Gazze'nin dışına itme hedefleri olduğunu belirterek, "herkesin gözü önünde bir soykırım ve etnik temizliğin gerçekleştiğini" söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim kentindeki Evanjelik Luteryen Noel Kilisesi lideri Papaz İshak, Middle East Eye internet sitesine, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in saldırılarına karşı birçok Hristiyan'ın endişelerini dile getirdiği ve yaşananların korkunç olduğunu paylaştığını aktaran İshak, güçlü sözlerden daha fazlasına ihtiyaç olduğunu ve güçlü şekilde ateşkes talebinde bulunulması gerektiğini vurguladı.

İshak, "Ama kararlı ve güçlü olmazsak ve yeter artık, bunun durması gerekiyor demezsek ve hesap sormazsak, bence bir yere varamayız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunun tavrını eleştiren İshak, "Dört aydan fazla bir süre sonra, dünyanın iyi durumda olmaya devam edeceğini veya bunu durdurmak için yeterince çaba göstermeyeceğini asla beklemiyordum." diye konuştu.

"Filistinliler olarak bu sonsuza kadar içimizde kalacak; dünya izliyordu"

İshak, İsrail'in 7 Ekim'de başlayan saldırılarında ilk andan itibaren "intikam kampanyası yürüttüğünü anladıklarını" belirterek, İsrail'in hedefinin "Hamas'ı ortadan kaldırmakla ilgili olmadığını" vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarındaki hedefine ilişkin ise İshak, "İsrail'in yeni bir gerçeklik oluşturmak, Gazze'de etnik temizlik yapmak ve Filistinlileri Gazze'nin dışına itmek istediği bizim için açıktı. Aslında bunu bize söylediler, İsrailli liderler bize bunu söylediler." değerlendirmesinde bulundu.

İshak, Gazze ve Filistinlilere yönelik destekler ve İsrail aleyhinde açtığı soykırım davası nedeniyle Güney Afrika'ya minnettar olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ama bu savaş bize herkesin gözü önünde bir soykırım ve etnik temizliğin gerçekleşebileceğini doğruladı. İnsanlar neler olduğunu çok iyi biliyorlar ancak bunu durduracak cesaretten yoksunlar. Bunu asla unutacağımızı sanmıyorum, Filistinliler olarak bu sonsuza kadar içimizde kalacak; dünya izliyordu."

Evanjelik Luteryen Noel Kilisesi lideri İshak, şu anda tek düşündüklerinin "soykırımın sona ermesini dilemek olduğunu" vurguladı.