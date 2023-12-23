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Filistinli Rahip: İsrail'in Saldırıları Hristiyan Topluluğunu Yok Edecek - Son Dakika
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Filistinli Rahip: İsrail'in Saldırıları Hristiyan Topluluğunu Yok Edecek

Filistinli rahip Mitri Raheb, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında Hristiyan toplumunun yüzde 3'ünün öldürüldüğünü belirterek, Hristiyan topluluğunun yok olacağını düşündüğünü söyledi. Raheb, Gazze'deki Noel kutlamalarının iptal edildiğini ve kentteki Hristiyan varlığının İsrail'in saldırıları nedeniyle yok olacağını ifade etti.

Filistinli Rahip: İsrail\'in Saldırıları Hristiyan Topluluğunu Yok Edecek
23.12.2023 - 15:31,
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Filistinli rahip Mitri Raheb, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sürdürdüğü saldırılarında Hristiyan toplumunun yüzde 3'nün öldürüldüğünü belirterek, "Hristiyan topluluğunun yok olacağını düşündüğünü"söyledi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim kentindeki Filistinli Hristiyan din adamı Raheb, "Şimdi Demokrasi" adlı internet sitesine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Raheb, bu yılki Noel'in çok üzücü geçtiğini vurgulayarak, hayatı boyunca Gazze'de olup bitenlerle ilgili bu kadar üzüntü ve aynı zamanda bu kadar öfke yaşamadığını kaydetti.

Beytüllahim'deki Noel Bayramı kutlama ve şenliklerinin iptal edildiğine işaret eden Raheb, kentte Noel ışıkları ve ağaçlarının olmadığını söyledi.

Savaş nedeniyle kente turist gelmediği ve halkın da kutlamaya hazır olmadığını dile getiren Raheb, "Çünkü Gazze'deki halkımız, sadece Gazze'deki halkımız değil, Batı Şeria'daki halkımız da, Yahudi yerleşimcilerin apartheid (ırkçı rejim) ve sömürgeleştirmesini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Raheb, Gazze'de 20 bin kişinin ve Batı Şeria'da yüzlerce kişinin öldürüldüğünü belirterek, geride kalan 75 günde İsrali'in 3 binin üzerinde Filistinliyi de Batı Şeria'da alıkoyduğunu kaydetti.

"Gazze'deki Hristiyan topluluğunun yüzde 3'ü öldürüldü"

"Netanyahu'nun iktidarda kalması için Gazze'de 8 binden fazla çocuk öldürüldü." diyen Raheb, "İsrail kiliselere, camilere, hastanelere, okullara, üniversitelere saldırıyor. İster inanın ister inanmayın, bu savaşta 11 üniversite yıkıldı. 200'den fazla okul yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Raheb, her kilisede "dünyada barış" sözlerinin duyulduğu bu dönemde, ABD'nin ateşkesi veto etmesinin "utanç verici" olduğunun altını çizdi.

"Noel hikayesi aslında bir Filistin hikayesidir." diyen Filistinli din adamı şunları söyledi:

"Gazze'deki Hıristiyan varlığı 2000 yıllık bir varlıktır. İsrail'in Gazze'ye savaşı nedeniyle bu topluluğun yok olacağını düşünüyorum. 75 günde Gazze'deki Hristiyan topluluğunun yüzde 3'ü öldürüldü."

Kaynak: AA
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