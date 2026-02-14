Filistinli Tavil, Anneler Günü'nde Mezarı Başında - Son Dakika
Filistinli Tavil, Anneler Günü'nde Mezarı Başında

14.02.2026 13:19
İsrail'de 28 ay tutuklu kalan Mahmud Şahir et-Tavil, serbest kaldığında annesinin mezarını ziyaret etti.

İsrail ordusu tarafından yaklaşık 2,5 yıl alıkonulan Filistinli Mahmud Şahir et-Tavil, serbest bırakıldıktan sonra, Gazze'de annesinin mezarına giderek büyük bir acıyla özgürlüğüne adım attı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti batısındaki Deyr İbzi köyünden olan Tavil, 28 ay süren tutukluluğun ardından Gazze'de serbest bırakıldı. Tavil, özgürlüğüne kavuştuğu ilk anlarda annesinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında hayatını kaybettiğini öğrendi.

Annesinin vefatı sırasında hapishanede bulunan Tavil'in, annesiyle vedalaşma imkanı bulamadığı belirtildi. Serbest bırakılmasının ardından attığı ilk adım ise annesinin mezarını ziyaret etmek oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tavil'in annesinin mezarı başında dua ettiği ve gözyaşlarını tutamadığı anlar yer aldı. Görüntüler, Filistinli tutukluların ve ailelerinin yaşadığı insani dramı bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail hapishanelerinde 9 bin 300'den fazla Filistinlinin tutulduğu, bunların 3 bin 358'inin idari tutuklu, 1249'unun ise "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

