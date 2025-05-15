Filistinli Tutuklular Tarihindeki Kanlı Dönem

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların tarihindeki "en kanlı dönemi" yaşadığını belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, hapishane sisteminde işlenen sistematik suçların boyutu göz önüne alındığında mevcut aşamanın, tutuklu hareketi tarihindeki kadın ve erkek tüm tutuklular için en ağır ve zor aşama olduğu vurgulandı.

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den beri 66 Filistinli öldü

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana 303, 7 Ekim 2023'ten bu yana ise 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Mevcut aşamanın Filistin tutukluların tarihindeki en kanlı aşama olduğu, Gazze Şeridi'nde zorla kaybedilen onlarca Filistinli bulunduğu ifade edildi.

Hem erkek hem de kadın Filistinli tutukluların karşı karşıya kaldığı durumun, soykırımın bir uzantısı olduğu kadar İsrail'in onlara karşı uyguladığı suçların da bir uzantısı olduğu kaydedilen açıklamada, bugün ise bu suçların yoğunlaştığına ve görülmemiş düzeyde arttığına dikkati çekildi.

İsrail işgalinden bu yana tahmini verilere göre 1 milyondan fazla Filistinlinin gözaltına alındığı; tutuklandığı bilgisi verildi.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 10 bin 100 Filistinli tutuluyor

İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu binlerce Filistinliye ek olarak, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 400'ü çocuk, 37'si kadın 10 bin 100 Filistinli bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 bin Filistinlinin gözaltına alındığı; bu sayının Gazze'de alıkonulan Filistinlileri kapsamadığı belirtildi.

İsrail, gözaltı ve tutuklama politikasını 7 Ekim'den beri görülmemiş şekilde tırmandırdı

Açıklamada ayrıca gözaltı ve tutuklama politikasına eşlik eden suç ve ihlallerin, İsrail'in bugüne kadar devam eden en belirgin tarihi işgal politikalarından biri olduğu ve 7 Ekim 2023'ten beri bunun benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe (Büyük Felaket)" olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs de 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.