Filistinli Yetkili: Hiroşima Anma Törenine Davet Edilmememiz Dış Baskıdan Kaynaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistinli Yetkili: Hiroşima Anma Törenine Davet Edilmememiz Dış Baskıdan Kaynaklandı

Filistin'in Japonya Temsilcisi Waleed Siam, Japon halkının yanlarında olduğunu, ancak Filistinli yetkililerin ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası saldırılarını anma törenine davet edilmemesinin "dış baskıdan" kaynaklandığını belirtti.

09.08.2024 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'in Japonya Temsilcisi Waleed Siam, Japon halkının yanlarında olduğunu, ancak Filistinli yetkililerin ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası saldırılarını anma törenine davet edilmemesinin "dış baskıdan" kaynaklandığını belirtti.

AA'ya konuşan Siam, Filistinli yetkililerin davet edilmemesi için Hiroşima'nın dışarıdan baskı gördüğünü ve bunun kim tarafından yapıldığının "oldukça açık" olduğunu söyledi.

Siam, Hiroşima felaketinin 79'uncu yılı dolayısıyla yapılan anma töreninde konuşan Hiroşima Valisi Yuzaki Hidehiko'nun konuşmasını takdir ederek, konuşmanın "İsraillilere Gazze'deki ölümleri durdurmaları gerektiğini" söylediğini kaydetti.

Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'in Hiroşima tarafından törene davet edilmesine şaşırdığını belirten Siam, "Son 77 yıldır barış çağrısı yapan Filistinlileri davet etmiyorlar. Bu bir tür çifte standart." ifadelerini kullandı.

Siam, Hiroşima'nın kararının yanlış olduğunu kaydederek, "ABD, Hiroşima'yı yok etmişken ABD'nin neden davet edildiğini anlamıyorum." dedi.

Nagazaki'nin İsrail'i törene davet etmeyerek Dünya'ya bir barış mesajı gönderdiğini belirten Siam, Japonya'nın Filistin'i devlet olarak tanımadığına dikkati çekerek, Japonya'nın Filistin ve halkına tam destek vermeye devam ettiğini aktardı.

Siam, "Japonya, Filistin ekonomisine ve Filistin'in altyapısına çok katkıda bulundu. Ne yazık ki Gazze'deki tüm projeleri İsrailliler tarafından yok edildi." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Filistin'de yok edilen yapıların ve altyapının yeniden inşasında "en önemli ülkelerden biri olacağı" sözünü verdiğini belirten Siam, Japonya ve Güney Kore'nin Filistin Devleti'ni tanıma konusunda araştırmalar yürüttüğünü ifade etti.

Japon halkının her zaman Filistin halkını savunduğunu kaydeden Siam, "İkinci Dünya Savaşı'nda acı çeken (Japon halkı) savaşın beraberinde yıkım getirdiğini biliyor." dedi.

Siam, Japon halkının sadece Filistinliler için değil, mazlum tüm insanlar için adalet ve özgürlüğü savunduğunu belirterek, "İsraillilere ve müttefiklerine karşı sesleri çok yüksek çıkıyor, Gazze'deki soykırımı ve devam etmekte olan etnik temizliği durdurma çağrısında bulunuyorlar." vurgusu yaptı.

Siam, Japon halkının ekimden bu yana Filistinlilerle dayanışmayı desteklediğini ve uluslararası hukukun uygulanması için çağrıda bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Filistin, Hiroşima, Japonya, Japon, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Yetkili: Hiroşima Anma Törenine Davet Edilmememiz Dış Baskıdan Kaynaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 04:34:12. #1.13#
SON DAKİKA: Filistinli Yetkili: Hiroşima Anma Törenine Davet Edilmememiz Dış Baskıdan Kaynaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement