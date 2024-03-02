Filistinli yetkili, İsrailli bakanın ramazan ayı hakkındaki sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistinli yetkili, İsrailli bakanın ramazan ayı hakkındaki sözlerine tepki gösterdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun ramazan ayını hedef alan sözlerine yönelik tepki gösterdi. Habbaş, ramazan ayının bir inanç olduğunu ve İsrail işgalinin silinecek ve yok edilecek olduğunu belirtti. Ayrıca, Eliyahu'nun daha önce yaptığı nükleer silah kullanma çağrısını da kınadı ve bu söylemlerin İslam'ı ve Müslümanları hedef alan bir din savaşı olduğunu ifade etti. Habbaş, uluslararası toplumun bu ırkçı ve terörist zihniyeti engellemesi gerektiğini vurguladı.

02.03.2024 03:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun ramazan ayını hedef alan sözlerine yönelik, "Ramazan ayı bir inançtır, silinecek ve yok edilecek olan İsrail işgalidir." dedi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Başyargıç Habbaş, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun ramazan ayını hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Ramazan ayının önemine ilişkin Habbaş, "Ramazan ayı, kökleri Filistin toplumunda ve dünya çapında iki milyardan fazla Müslüman'ın ruhunda yer alan dini bir inançtır ve İslam inancının dayandığı esaslarından biridir." açıklamasını yaptı.

Habbaş, daha önce Gazze'de nükleer silah kullanma çağrısında bulunan aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu için, "Aynı suçlu, Gazze Şeridi'nin nükleer bombayla vurulmasını ve yok edilmesini talep eden canice ve faşist açıklamalar yaptı." ifadesini kullandı.

Filistinli Başyargıç Habbaş, İsrailli Bakan'ın sözlerine işaret ederek, "Bu açıklamalar İslam'ı, Müslümanları ve İslam'ın değerlerini hedef alan bir din savaşıdır." dedi.

"Herhangi bir tepkiden dolayı Filistinliler ve Müslümanlar suçlanmamalı"

Habbaş, "Dünya ona ve onun utanç verici açıklamalarına sessiz kalırsa, bugün İslam'a saldıran, aynı suçu Hıristiyanlığa karşı da işleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayının önemine değinen Habbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, meşru davalarımız ve haklarımız uğruna, dini mukaddesatımızı korumak adına içimizdeki çalışma ve iman gücünü canlandıran bir inanç olarak kalacaktır. Silinecek ve yok edilecek olan ırkçı İsrail işgali, onun araçları ve zebanileridir."

Habbaş, "Uluslararası toplum, bu ırkçıların, ırkçı ve terörist zihniyetiyle dünyayı yakıp kül etmelerini engellemek için çok geç olmadan acil harekete geçmelidir." şeklinde konuştu.

İsrail'in başta Mescid-i Aksa olmak üzere İslami değerleri hedef aldığının altını çizen Habbaş, "Müslümanların dini sembollerine saldıran işgal devletini (İsrail) yöneten faşist hükümete yönelik herhangi bir tepkiden dolayı Filistinliler ve Müslümanlar suçlanmamalı." ifadesini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, dün, Gazze Şeridi'ndeki savaşın bir sonucu olarak ramazan ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gerilimden korkmama çağrısı yaparak, "Ramazan ayı kavramını ve bu aya yönelik korkularımızı silmeliyiz." açıklamasında bulunmuştu.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in başkanlığını yaptığı "Yahudi Gücü" partisine mensup Eliyahu, zaman zaman Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere "nükleer bomba atma ve onları yaşadıkları yerlerden sürme" gibi çağrılar yapıyor.

Kaynak: AA

Mahmud Abbas, Filistin, İsrail, Miras, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli yetkili, İsrailli bakanın ramazan ayı hakkındaki sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • DSÖ Genel Direktörü: Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkım tarif edilemez
    02:47 DSÖ Genel Direktörü: Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkım tarif edilemez

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'de Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirtti. Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının, bir ayı aşkın bir sürenin ardından 19 bin litre yakıt dağıtmak için Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardığını kaydetti. Şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 50 çocuğun tedavisi ve 150 hasta için hayat kurtaran tıbbi malzemeleri ulaştırdıkları bilgisini veren Ghebreyesus, hastanenin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemez olduğunu ifade etti. Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya mitingine katılacak ve Şehir Hastanesi bağlantı yollarını açacak
    02:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya mitingine katılacak ve Şehir Hastanesi bağlantı yollarını açacak

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal Spor Salonu önünde partisinin Antalya mitingine katılacak ve Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını yapacak. Saat 14.30'da başlayacak miting, 16.30'da sona erecek.

  • Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı
    02:24 Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı

    Zonguldak Kozlu ilçesinde otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Mustafa K, pikap sürücüsü Pusat Ö. ve araç içerisinde bulunan Fatih Mustafa A. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

  • Zonguldak Kozlu ilçesinde otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı
    02:18 Zonguldak Kozlu ilçesinde otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

    Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kaza sonucu otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

  • Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Pierre Loti Miniatürk Teleferik Hattı'nı gerçekleştireceklerini söyledi
    02:11 Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Pierre Loti Miniatürk Teleferik Hattı'nı gerçekleştireceklerini söyledi

    Beyoğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Haydar Ali Yıldız, yerel seçimlerin ardından gerçekleştirmeyi planladığı projeleri açıkladı. Yıldız, Eyüpsultan Beyoğlu Pierre Loti Miniatürk Teleferik Hattı'nı Murat Kurum başkanlarıyla birlikte gerçekleştireceklerini belirtti. Ayrıca, çocuklara ve gençlere yönelik projeler, metro hattı ve otopark gibi çalışmaların da yapılacağını söyledi.

  • Emeklilere Ramazan Bayramı öncesi 3 bin lira ikramiye
    01:39 Emeklilere Ramazan Bayramı öncesi 3 bin lira ikramiye

    Emekli bayram ikramiyelerini de içeren 42 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, milyonlarca emekli, gelecek Ramazan Bayramı'ndan önce belirlenen takvim çerçevesinde 3 bin lira bayram ikramiyesi alacak.


01:13 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:57 Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması TBMM’de kabul edildi Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması TBMM'de kabul edildi
00:51 Biden’dan yeni gaf Yardımların Gazze yerine Ukrayna’ya ineceğini söyledi Biden'dan yeni gaf! Yardımların Gazze yerine Ukrayna'ya ineceğini söyledi
00:16 4 ile yeni emniyet müdürü atandı 4 ile yeni emniyet müdürü atandı
22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
23:56 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme açıklamasına güldü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamasına güldü
23:51 AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
20:27 Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan, Avrupa kıtasını kurtardı Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan, Avrupa kıtasını kurtardı
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 03:38:48. #1.13#
SON DAKİKA: Filistinli yetkili, İsrailli bakanın ramazan ayı hakkındaki sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement