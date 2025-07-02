Filistinli Zeytin Ağaçlarına Yangın

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Nablus kentinin güneyinde geniş bir arazideki Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, onlarca Yahudi yerleşimci, Nablus'un güneyindeki Madama Köyü çevresinde, çevre yolu boyunca uzanan geniş arazide yangın çıkardı.

Dün öğle saatlerinde bölgeye gelen Filistinlilerin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin, Til Köyü'nden Burin Köyü'ne kadar Madama boyunca uzanan araziyi yakması sonucu yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü.

Madama Köy Meclisi Başkanı Abdullah Ziyade, yerleşimcilerin sadece ateş yakmadığını, planlı bir şekilde yangın çıkardığını belirterek, "Yaklaşık her 200 metrede bir meşale vardı ve bu şekilde yangınlar olağanüstü bir hızla yayıldı. Asırlık yüzlerce zeytin ağacının dakikalar içinde yanmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Olay yerine gelen Filistin itfaiyesinin ise İsrail ordusunun köyün giriş çıkışlarını kapatması nedeniyle suya erişim sağlayamadığını belirten Ziyade, yangına yeterli müdahalede bulunamadığını kaydetti.

Ziyade, Oslo Anlaşması'na göre B bölgesinde yer alan yangın bölgesinin idari olarak Filistin Yönetimi'nin kontrolünde olmasına rağmen 2024 Aralık'tan bu yana bölgeyi toprak setlerle kapatan İsrail ordusunun Filistinli çiftçilerin arazine girmesine izin vermediğini dile getirdi.

Madama'nın 3 bin 300 dönümlük alanının 2 bin 300 dönümünün B bölgesinde kaldığı ve bölgede sürekli olarak ağaçların sökülmesi ve yangın çıkarılması gibi olaylar yaşandığı belirtildi.

Köy konseyinin tahminlerine göre, köydeki zeytin ağaçlarının yaklaşık yarısının sadece bir yıl içinde yok edildiği aktarıldı.

Gazze'deki saldırılara eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria genelindeki saldırılarını da yoğunlaştırdı.

Sık sık Filistinlilerin köylerine saldırılar düzenleyen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait evleri, arabaları ve arazileri kundaklıyor. Filistin resmi verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten beri bu saldırılarda en az 986 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.