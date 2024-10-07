Filistinliler Batı Şeria'da Protesto Düzenledi - Son Dakika
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Filistinliler Batı Şeria'da Protesto Düzenledi

Filistinliler Batı Şeria\'da Protesto Düzenledi

Filistinliler, Gazze'deki soykırım savaşını protesto etmek için Batı Şeria'da yürüyüş yaptı.

07.10.2024 18:18
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Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım savaşını protesto etti.

Filistinli gruplar ve aktivistlerin çağrısı üzerine İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşın birinci yılı dolayısıyla Batı Şeria'nın çeşitli kent ve kasabalarında protesto düzenlendi.

Ramallah kentinin merkezindeki El-Menara Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi şehrin caddelerinde yürüyüş yaptı.

Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım savaşını kınayan pankartlar açan protestocular, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Filistinli aktivist Hayri Hanun, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e ve onun Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki soykırım savaşına karşı koymak için bir araya geldiklerini söyledi.

Hanun, topraklarını terk etmeyeceklerini vurgulayarak İsrail'in Filistin halkının iradesini ve güçlü direnişini kıramayacağını ifade etti.

Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Nablus, Cenin, Tulkerim, Kalkilya ve Eriha kentlerinde de benzer protestolar düzenlendi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinliler Batı Şeria'da Protesto Düzenledi - Son Dakika

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