EL HALİL, 4 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde binlerce Filistinli pazar günü sokaklara dökülerek İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını kınadı ve yetersiz beslenme ve açlığa yol açan insani yardım kısıtlamalarına dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Filistinliler İsrail Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
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