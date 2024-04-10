Filistinliler, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı - Son Dakika
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Filistinliler, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı. İsrail'in devam eden saldırıları sonucu camilerin yıkılması nedeniyle Gazze halkı bayram namazını barınma merkezlerinde ve mülteci kamplarında eda etti. Filistinliler, sabırlı ve kararlı olmaya çağrıldığı hutbede, İsrail'e mesaj vermek için üzüntülerine rağmen bayramı sevinçle karşılamaya devam edeceklerini belirtti.

10.04.2024 19:31
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- Filistinliler, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı

GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, bayram namazını İsrail saldırılarının gölgesinde kıldı.

Filistinliler, bu yıl Ramazan Bayramı'nı tüm uluslararası çağrılara rağmen İsrail'in devam eden saldırılarının gölgesinde karşıladı. İsrail güçlerinin saldırıları sonucu camilerin yıkılması nedeniyle Gazze halkı bayram namazını barınma merkezlerinde kıldı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda da saldırılar nedeniyle yerinden edilen Filistinler bayram namazını eda etti. Bayram namazı hutbesini okuyan Şeyh Abdul Rahim Al-Talaa, Filistinlileri sabırlı ve kararlı olmaya, İsrail'e mesaj vermek için üzüntülerine rağmen bayramı sevinçle karşılamaya çağırdı.

Filistinli 9 yaşındaki Abdul Rahman Rabah, Gazzelilerin bayramını kutlayarak, "İyi ol, güçlü ol Gazze. Yıkıma, katliama, savaşa rağmen Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. İsrail'in savaşına rağmen Ramazan Bayramı'nı sevinçle geçireceğiz" dedi.

Büyük bir yıkımın yaşandığı Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 33 bin 360 kişi hayatını kaybetti, 75 bin 993 kişi ise yaralandı.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinliler, İsrail saldırılarının gölgesinde bayram namazını kıldı - Son Dakika

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