Filistinliler, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de "özgürlük" için koştu

08.05.2026 15:56
Güney Kentleri Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Yahya el-Hatib: "Bu maratonun, Filistin halkının yaşadığı büyük felaketin ardından toparlanma sürecinde çok büyük bir önemi vardı"

İsrail'in 2 yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, ağır insani kriz, yıkım ve abluka koşullarına rağmen spor ve toplumsal yaşamı yeniden canlandırmaya yönelik maraton düzenlendi.

Gazze kentinde Filistinliler, farklı yaş grupları ile İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden engellilerin de katılımıyla "Özgürlük için koşuyoruz" sloganı altında düzenlenen maratonda bir araya geldi.

Filistin Gençlik ve Spor Kurulu'nun Mısır Komitesi ile koordinasyon içinde organize ettiği maraton, Gazze'nin ez-Zehra bölgesinden başlayarak Şeyh Aclin Mahallesi'nde sona erdi.

Yaklaşık 5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım, zorunlu göç, altyapı çöküşü ve günlük yaşamı kuşatan ağır koşullara rağmen yarıştı.

Maratona katılan Filistin Atletizm Milli Takımı sporcusu Halil Mustafa et-Tarabin, organizasyonun yalnızca sportif bir faaliyet olmadığını belirterek, yaşanan tüm zorluklara rağmen Filistinlilerin hayata tutunma iradesini gösterdiğini söyledi.

Et-Tarabin, "Filistin Milli Takımı sporcusuyum, güçlü bir sporcuyum, Beyt Hanun kentinin sporcusuyum. Bugün bu zaferi aileme, şehitlere ve esirlere armağan ediyorum." dedi.

Yarışın 5 kilometrelik emek isteyen bir parkur olduğunu ifade eden Et-Tarabin, "Çok şükür halkımızın düzeni, koordinasyonu ve harika organizasyonu vardı. Maalesef her yıl bunu düzenlemeye çalışıyoruz ama biliyorsunuz güvenlik koşulları, İsrail saldırıları ve evlerimizin hedef alınması nedeniyle zorluklar yaşıyoruz." diye konuştu.

-Birlik mesajı

Güney Kentleri Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Yahya el-Hatib ise maratonun Filistin halkının birlik mesajını taşıdığını belirtti.

Maratonu özel kılan unsurun toplumun tüm kesimlerinden katılımı olduğunu dile getiren Hatib, "Engelliler, çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar… Tüm Filistin ailesi bu maratona katıldı." dedi.

Hatib, organizasyonun İsrail saldırılarının ardından toplumun yeniden toparlanması açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu maratonun, Filistin halkının yaşadığı bu büyük felaketin ardından toparlanma sürecinde çok büyük bir önemi vardı." diye konuştu.

Maratonun Gazze Şeridi'nde ilk kez düzenlendiğini belirten Hatib, daha önce katılımcıların işgal altındaki Batı Şeria ve kuzey vilayetlerinden Beytüllahim'e gittiğini, ancak bu yıl organizasyonun Gazze kentinden yapılmasının özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Hatib, "Bu maraton Gazze için yapıldı. Başlangıç işareti Gazze sahilinde verildi. Temel mesaj da budur; hiç kimse bu vatanı ve bu halkı bölemeyecek. Biz birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Biz tek bir kitleyiz, tek bir halkız." şeklinde konuştu.

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı soykırımı durdurmak için sağlanan ateşkesin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen İsrail farklı iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

