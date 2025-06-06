Filistinliler Kurban Bayramı Namazını Kıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarına rağmen Kurban Bayramı namazlarını eda etti.

Filistinliler, Batı Şeria'nın tüm kent ve beldelerindeki camilerde ve açık alanlarda bayram namazını kıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı'nda yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa gitmek isteyen Filistinlilere engel oldu.

Beytüllahim kentinde de binlerce Filistinli, bayram namazını Ömer bin Hattab Camisi önündeki meydanda kıldı.

El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ndeki Filistinliler, İsrail güçlerinin Eski Şehir'i çevreleyen kontrol noktalarında uyguladığı sıkı uygulamalara rağmen bayram namazını eda etti.

El Halil kentindeki Vakıflar Müdürü Muncid el-Caberi yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçleri Harem-i İbrahim Camisi'ni teslim etmeyi ve caminin doğu kapısını açmayı reddetti." ifadesini kullandı.

Söz konusu durumun bu yıl 7. kez yaşandığını vurgulayan Caberi, İsrail'in ramazan ayının cuma günleri ile Kadir Gecesi'nin yanı sıra Ramazan ve Kurban bayramlarında da camiyi teslim etmeyi reddettiğini hatırlattı.

İsrail ordusu ayrıca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Batı Şeria'daki kent ve beldelere baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Baskınlar özellikle Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde yoğunlaştı. İsrail güçleri kentteki mahallelere girerek ateş açtı ve gaz bombaları kullandı. Baskında bir Filistinli yaralanırken, 2 Filistinli gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.