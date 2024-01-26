Filistinliler, Mısır-Gazze sınır kapısının sürekli açık tutulmasını talep etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde onlarca Filistinli, Mısır- Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık tutulması talebiyle gösteri düzenledi.

Ramallah'taki Nelson Mandela Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Gazze'de on binlerce kanser hastası var", "Gazze'dekiler bombardıman öldürmezse açlıktan ölecekler" ve "Mısır, kalk ve harekete geç" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, Mısır'dan, Refah Sınır Kapısı'nı gıda, su, ilaç ve yakıt girişleri için sürekli açık tutmasını istedi.

Filistinli aktivist Leyla Abbas gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze dışında tedavi görmesi gereken çok sayıda hasta ve yaralının varlığından söz ederek bu kişilerin, Gazze Şeridi'nden çıkamamaları nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Abbas, Mısır'ın yardım girişleri ile hasta ve yaralıların çıkışı konusunda daha fazlasını yapabileceğini dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 24 Ocak'ta 72. Ulusal Polis Günü Kutlamaları münasebetiyle başkent Kahire'deki Polis Akademisinde yaptığı konuşmada, "Refah Sınır Kapısı 24 saat açık ancak Gazze Şeridi'ne az miktarda yardım girmesinin sebebi İsrail'in uygulamalarıdır." demişti.