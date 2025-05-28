Filistinlilerden Uluslararası Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Filistinlilerden Uluslararası Yardım Çağrısı

28.05.2025 02:49
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Batı Şeria'da İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinliler zorla göç ettirilmemek için yardım istedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da topraklarını gasbeden İsrailli sivillerin saldırılarına maruz kalan bazı yerleşim birimi sakinleri, zorla göç ettirilmelerine engel olunması için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgilere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki el-Leben eş-Şarkıyye köyüne saldırı düzenledi.

Köyün yakınından geçen ana yolu kapatan İsrailliler, yoldan geçen Filistinlilerin araçlarına taş attı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da onlarca İsraillinin askeri koruma altında köyün çevresine baskın düzenlediğini, köyün ana girişini ve Ramallah-Nablus ana yolunu da trafiğe kapattığını bildirdi.

İsrail ordusu, Selfit beldesinde bazı konut ve hayvan barınağı olarak yapılan bazı inşaatların durdurulması emrini verdi.

Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit beldesine düzenlenen İsrail baskını sırasında Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, Beytlahim kentinin güneydoğusundaki Minya köyünde Filistinlilere ait toprakları gasbeden İsrailliler, bir çobanı darbederek koyunlarını çalmaya çalıştı. Olay yerine gelen Filistinlilerin destek vermesiyle İsrailli saldırganların hayvanları gasbetmesi engellendi.

Uluslararası yardım çağrısı

Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güneyindeki Misafir Yatta'da bulunan Hullet Daba'da yaşayan Filistinliler, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin baskıları nedeniyle uluslararası toplumdan ve insan hakları kuruluşlarından zorla göç ettirilmeye engel olmak için yardım çağrısında bulundu.

Bölgedeki yerel meclis tarafından yayımlanan bildiride, "Biz, Misafir Yatta'daki Hullet Daba sakinleri olarak, dünya halklarına, vicdan sahibi herkese, insan hakları kuruluşlarına ve Filistin yönetimine acil yardım çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride "Bizim yanımızda yer almanız ve sistematik olarak hedef alındığımız zorla göç ettirilmeye engel olmanız için bu çağrıyı yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, zorla yerinden edilme politikasının sistematik bir şekilde yürütüldüğü, İsrail güçlerinin son aylarda evleri ve altyapıyı yıktığı, şimdi ise yerleşimci grupların toplu baskınlarla işgal planını sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, ramallah, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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