Filistinlilerin Çadırları Deniz Altında - Son Dakika
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Filistinlilerin Çadırları Deniz Altında

İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilerin Han Yunus'taki çadırları dalgalarla sular altında kaldı.

16.09.2024 16:20
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar nedeniyle güneydeki Han Yunus kenti kıyılarına göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin çadırları denizin dalgaları nedeniyle sürekli sular altında kalıyor.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze'de bölgeye açılan sınır kapılarının tümünü kapatarak dayattığı ablukayla 2,3 milyon Filistinliyi büyük bir insani felakete sürükledi; ağır bombardıman nedeniyle Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail saldırıları, bölgedeki güvenlik ve insani koşullar ile devam eden tahliye tehditleri gibi nedenlerle Filistinliler bir yerden diğerine göç etmeyi sürdürüyor.

Filistinlilerin, son olarak sığınmak zorunda bırakıldıkları Han Yunus kenti kıyılarında kurdukları çadırlar da deniz suyunun altında kaldı.

Bu durum karşısında çaresiz kalan Filistinliler, denizin güçlü dalgalarına direnemeyen ve sular altında kalan ilkel çadırlardan eşyalarını ve yiyeceklerini kurtarmaya çalışıyor.

Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre, bölgede yerinden edilenlerin kaldıkları çadırların yüzde 74'ü kullanılamaz durumda iken 135 bin çadırdan 100 bini yıprandığı için acilen değiştirilmesi gerekiyor.

Çadırlar deniz suyuyla doluyor

Filistinli sığınmacı Ummu Adem de İsrail saldırıları nedeniyle sürekli yer değiştirmek ve başka kentlere göç etmek zorunda kalan binlerce Filistinliden sadece biri.

Gazze kentinden sonra güvenli bir yer arayışıyla Han Yunus kenti kıyılarına göç etmek zorunda kalan Filistinli kadın, sığındıkları kıyıda yüksek dalgalar nedeniyle çadırlarının devamlı sular altında kaldığını anlattı.

Ummu Adem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çadırlarımız burada suyla doluyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Durum çok trajik." ifadesini kullandı.

Deniz sularının kaldıkları çadırı sürüklediğini ifade eden Ummu Adem, "Gece boyu deniz suları bize vuruyor. Biz ne yapacağız? Gidecek bir yerimiz yok. Arap ülkelerini, yaşadığımız zulmün sona ermesi için harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.

Filistinli İbrahim Şimali ise geceleyin denizde yükselen dalgayla beraber çadıra dolan ve içinde ne varsa sürükleyen deniz suları arasından eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

"Uyuduğumuz sırada denizin dalgalarıyla çadır sular altında kaldı. Yemek, giysi, yatak yorgan ne varsa sürükledi." diyen yaşlı adam, artık savaşın sona ermesini ve evlerine dönmek istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Sağlık, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinlilerin Çadırları Deniz Altında - Son Dakika

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