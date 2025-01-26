Filistinlilerin Eşleriyle Kavuşma Mutluluğu - Son Dakika
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Filistinlilerin Eşleriyle Kavuşma Mutluluğu

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında serbest kalan Filistinlilerin yakınları sevinç yaşıyor.

26.01.2025 20:48
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İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasının ikinci turunda serbest bırakılan Filistinlilerin yakınları, yaşadıkları mutluluğu ve İsrail hapishanelerinde kalanların da hürriyetine kavuşmasını umduklarını dile getirdi.

Serbest bırakılanların yakınlarıyla kavuştuğu anlar, yıllarca süren sabır ve acı dolu hikayelerin ardından gelen mutluluk atmosferini yansıttı.

Anneler, eşler, çocuklardan oluşan kalabalık bir yandan yakınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da İsrail hapishanelerinin parmaklıklar arkasındaki tüm Filistinlilerin bir an önce serbest bırakılması için dua etti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden Raif Al-Ferra'nın eşi, yıllardır bu anın hayalini kurduğunu anlattı.

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan kocasına sarılarak bu hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Ferra, "Sıkıntılardan sonra yaşadığımız bu ferahlık için şükürler olsun. İsrail saldırılarından başından bu yana ağır sıkıntılar yaşadım fakat Allah, eşimi özgür olarak yeniden görmekle beni onurlandırdı." dedi.

Saldırılarda hayatını kaybedenler nedeniyle sevinçlerin eksik kaldığını dile getiren Ferra, hapishanelerde kalan diğer Filistinlilerin de serbest bırakılması için dua ettiklerini söyledi.

Ulusal bir düğün havası

Han Yunus'tan Muhammed Ebu Derraz'ın halası İsmahan Ebu Derraz ise "Bugünkü mutluluğumuz tarif edilemez. İsrail hapishanelerindeki Filistin evlatlarımızın serbest kalması için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeğeninin 15 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildiğini, takastan önce 10 yıl 6 ay hapishanede kaldığını aktaran Ebu Derraz, yeğeninin babasının oğlunu hür olarak görmenin hayalini kurduğunu fakat bunu göremeden vefat ettiğini söyledi.

Ebu Derraz, herşeye rağmen Filistinlilerin serbest bırakılmasını "ulusal bir düğün" şeklinde nitelendirdi.

Zafer günü

Filistinli tutuklu Abdurrahman Bealuşe'nin eşi Macide Bealuşe, de "Bugün zafer günü. Umudumuz büyüktü; bize uzun bir bekleyişten ve yılların ardından bugünle nimetlendiren Allah'a şükürler olsun." dedi.

Bealuşe, eşinin Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesine sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Aile yakınlarından İhlas Bealuşa ise ne Gazze'nin ne de onun Gazze'yi yüzüstü bırakmayacağını kaydederek, "Bugün Abdurrahman onurlu Gazze toprakları üzerinde hür bir şekilde ailesinin yanında." dedi.

Filistinli kadın, yaşadıklarını kelimelerin anlatmaya yetmeyeceğini dile getirdi.

"Darısı diğer ailelerin başına"

Serbest bırakılan Rami Neccar'ın annesi İnşirah Neccar ise "Allah bizi evladımın özgürlüğüyle sevindirdi, darısı diğer Filistinli esir ailelerinin başına." diye konuştu.

Çocuklarını hapishaneden çıkaran Filistinli direniş gruplarına teşekkür eden Neccar, Filistin halkı için de zafer temenni etti.

Neccar ailesinden bir başka Filistinli de sevincini, "Bugün çok sevinçliyiz bununla birlikte hala acı çeken binlerce Filistinli tutuklunun olduğunun da farkındayız. Filistinli tüm ailelerinin bu anları sevinç ve zafer içinde yaşamalarını umuyoruz." sözleriyle aktardı.

?İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk aşamasının birinci turu kapsamında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmiş, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı. ???????

Takasın ikinci turu kapsamında 25 Ocak'ta 4 İsrailli kadın askere karşılık, 120'si ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli serbest bırakılmıştı.

Filistinli esirlerin 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine ve 16'sı Gazze Şeridi'ne getirilirken 70'i de anlaşma kapsamında Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmişti.

Kaynak: AA

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