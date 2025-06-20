Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya Girişi Engellendi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılmak isteyen binlerce Filistinli İsrail polisinin engeline takıldı.

İsrail, İran'a başlatılan geniş çaplı saldırıların ardından getirdiği olağanüstü hal kısıtlamalarını gevşetmesine rağmen cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın eden binlerce Filistinlinin geçişine izin vermedi.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin yalnızca 450 civarında Filistinlinin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişine izin verdiğini belirtti.

İsrail, 13 Haziran'da İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından getirdiği olağanüstü hal kısıtlamalarını çarşamba akşamı esnetmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, geçen hafta, İsrail polisinin olağanüstü hal tedbirleri kapsamında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasına izin vermediğini duyurmuştu.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği, diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.