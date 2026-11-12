FilMed, İsrail'in Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne yönelik saldırısını kınadı: - Son Dakika
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FilMed, İsrail'in Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne yönelik saldırısını kınadı:

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- "Hastalar, yaralılar ve görevi başındaki sağlık personeli ile dolu bir hastanenin hedef alınması canice bir terör saldırısıdır" "Uluslararası toplumu, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları durdurmak, hastaları, sağlık personelini ve tesislerini korumak için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz"

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği (FilMed), İsrail'in Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne yönelik saldırısını kınadı.

Dernekten yapılan açıklamada, dün akşam Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Tıp Kompleksi'ne İsrail işgal güçlerince düzenlenen füze saldırısında aralarında kompleksin cerrahi servis sorumlusu Opr. Dr. Rızk Ebu Şaira'nın da bulunduğu 6 sağlık personeli ile bir hastanın şehit olduğu anımsatıldı.

Bombardıman sonucu onlarca kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Hastalar, yaralılar ve görevi başındaki sağlık personeli ile dolu bir hastanenin hedef alınması canice bir terör saldırısıdır. Üstelik hastaneler, sağlık tesisleri ve orada çalışanlar için insani hukuk ve Cenevre Sözleşmelerine göre özel koruma sağlanması vurgulanmış olup, hiçbir koşulda hedef alınması yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde, tıbbi ve cerrahi bakımın temel dayanağı olan Nasır Tıp Kompleksi'ndeki cerrahi bölümün hasar görmesi ve devre dışı kalmasının, sağlık sisteminin neredeyse tamamen çökmesine sebep olacağı, acil ve hayat kurtarıcı cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyan yüzlerce yaralı ve hastanın hayatı üzerinde felaket niteliğinde sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

Türkiye'deki Filistinli tabipler ve sağlık mensuplarının bu hain saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığı ve lanetlediği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Aziz milletimize, meslektaşlarımız ve hastalarımızdan oluşan şehitlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifa dileriz. Uluslararası toplumu, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları durdurmak, hastaları, sağlık personelini ve tesislerini korumak için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve uluslararası tıbbi kuruluşları, sağlık hizmetlerinin sürekliliğini desteklemeye ve tıbbi malzeme ile heyetlerin engelsiz erişimini sağlamaya çağırıyoruz. FİLMED, sağlık hizmetlerine yönelik ihlaller konusunda bağımsız ve şeffaf bir uluslararası soruşturma yapılmasını ve sorumluların hesap vermesini talep ediyor. Sağlık hizmetlerini korumak, acil eylem gerektiren yasal ve insani bir yükümlülüktür. Sessiz kalmak katillere güç verir."

Kaynak: AA
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