FiloJet davasında 30 Ağustos kaydı bulunamadı, 9 şüpheliye 7 gün ek gözaltı verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan FiloJet??????? yolcu gemisiyle ilgili Girne Kaza Mahkemesinde yapılan duruşmada, geminin Sefer Veri Kayıt Cihazı'nın (VDR) incelemelerinin ve deşifresinin bittiği belirtildi.

Girne açıklarında batan Filo Denizciliğe ait FiloJet yolcu gemisiyle ilgili gözaltında bulunan 9 şüpheli Girne Kaza Mahkemesinde 12. kez hakim karşısına çıktı.

Mahkemede ifadesine başvurulan polis yetkilisi Mehmet Mannaş, geminin VDR cihazındaki inceleme ve deşifrelerin tamamlandığını, 30 Ağustos'taki kaza gününe dair kayıt bulunamadığını, cihazın kaza günü dahil olmak üzere çeşitli zamanlarda verileri kaydetmediğini söyledi.

Mahkeme, gözaltında bulunan ve aranan kişilerin görev ve yetkileri ile sorumluluklarının belirlenmesi için polisten, batan FiloJet gemisinin Emniyet Yönetim Sistemi El Kitabı ile acil durumlardaki spesifik görev dağılımı için Role Cetveli'ni temin ederek mahkemeye sunmasını istedi.

Mahkeme bir kısmı aranan ve KKTC'de olmadıkları belirlenen 5 kişinin talimat ile alınan ifadelerinin mahkemeye ulaştığını ve bu kişilerin Türkiye'de el konulan bilgisayar ve cep telefonlarının inceleneceğini açıkladı.

Kazadan dolayı gözaltında bulunan, aralarında gemi kaptanı ve yardımcısının da olduğu 9 şüpheli hakkında Girne Kaza Mahkemesi 7 gün ek gözaltı süresi verdi.

Şüpheli avukatları, mahkeme heyetine müvekkillerinin uzun süredir gözaltında, polis nezaretinde tutulmalarına itiraz etti.

Duruşma süresince KKTC polisinin mahkeme çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.