FİLOJET Gemisi İçin Arama Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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FİLOJET Gemisi İçin Arama Kurtarma Operasyonu

FİLOJET Gemisi İçin Arama Kurtarma Operasyonu
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Girne-Taşucu seferini yapan FİLOJET gemisi su aldı, 267 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girne-Taşucu seferini yaparken 4 mil açıkta su alan ve 267 kişiyi taşıyan FİLOJET isimli yolcu gemisi için çok sayıda deniz ve hava unsurunun katılımıyla arama kurtarma operasyonun sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır.

İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

Denizcilik, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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