Finansal İstikrar Komitesi Toplandı

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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Finansal İstikrar Komitesi" toplantısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Ayrıca, bankacılık sektörünün genel görünümü gözden geçirilerek atılabilecek ilave adımlar değerlendirilmiştir" denildi.

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapıldı.

Toplantıya ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplanmıştır. Toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Ayrıca, bankacılık sektörünün genel görünümü gözden geçirilerek atılabilecek ilave adımlar değerlendirilmiştir. Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.