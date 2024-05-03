Fındığın ekonomik değeri artacak Düzce'de fındık üreticileri mikro işletmelere dönüştürülecek - Son Dakika
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Fındığın ekonomik değeri artacak Düzce'de fındık üreticileri mikro işletmelere dönüştürülecek

Düzce'de fındık üreticilerine destek vermek amacıyla geliştirilen proje kapsamında fındık üretimi yapan çiftçiler mikro işletmelere dönüştürülecek. Proje çerçevesinde üreticilere kırma, ayıklama, kavurma, ambalajlama ve fındık ezmesi yapma konusunda bilgilendirmelerde bulunulacak. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nde fındık dönüşüm merkezi açıldı ve bu proje ile fındık üreticileri daha yüksek katma değer elde edebilecekler.

03.05.2024 18:50
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Fındığın ekonomik değeri artacak

Düzce'de fındık üreticileri mikro işletmelere dönüştürülecek

DÜZCE - Düzce'de fındık üreticilerine destek vermek amacı ile geliştirilen proje çerçevesinde fındık üretimi yapan çiftçiler mikro işletmelere dönüştürülecek.

Düzce'de üretimi yapılan fındıkların çiftçiler tarafından mikro işletmeye dönüştürülmesi için Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi'nce proje hazırlandı. Hazırlanan proje çerçevesinde üreticiler kırma, ayıklama, kavurma, ambalajlama ve fındık ezmesi yapılabilecek mikro işletmeler konusunda bilgilendirmelerde bulunulacak. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nde proje çerçevesinde fındık dönüşüm merkezi açıldı.

"Yüksek katma değer elde edebiliriz"

Fındık üreticileri için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Bugün ilk adımını atacağımız fındık dönüşüm merkezi Düzce'mizde fındık işi ile uğraşan fındık ticareti ile uğraşan hemen herkes açısından inanıyorum ki yeni bir pencere yeni bir vizyon açacaktır. Fındığı dalından topladığımız hali ile değerlendirirsek 50 lira, kavurursak 150 lira, endüstriyel olarak işlersek 550 lira hesap böyle. Bu anlamda çiftçimizi işletme haline döndürebildiğimiz ölçüde daha müreffeh kılabiliriz, memleketimiz açısından daha yüksek katma değer elde edebiliriz. Bu mikro ölçekte ilk adım olacaktır. Buradan alacağımız zemin buradan yakalayacağımız fırsatlar belki tüm çiftçilerimiz tarafından fabrikatör olma işletmeye dönme imkanı vermese de işlerinde kendilerini farklılaştırabilen o vizyonu yakalayabilen Dünya'ya açılma müteşebbis ruhlu insanlar açısından oldukça güzel bir modeli oluşturacaktır" dedi.

"Model fabrika kuruyoruz"

Projeyi Düzceli çiftçiler için hazırladıklarını dile getiren Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, "Kurmuş olduğumuz model fabrikamızda fındık kırma, ayıklama, kavurma, ambalajlama ve fındık ezmesine dönüştürme işlevlerini yapabilecek 12 makine bulunuyor. Bu model fabrika ile üreticiler, büyük emeklerle ürettikleri fındıklarını katma değerli ürünlere dönüştürebilecek. Burada model fabrika kuruyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Fındık Dönüşüm Merkezi hizmete açıldı. Merkezde bulunan makineler kontrol edilirken, fındığın araştırıldığı laboratuvarda da inceleme yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fındığın ekonomik değeri artacak Düzce'de fındık üreticileri mikro işletmelere dönüştürülecek - Son Dakika

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