Finike'de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

ANTALYA'nın Finike ilçesi yakınlarında otomobilin şarampole düştüğü kazada Hatuni Uçgun hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Finike- Elmalı kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan durumu ağır olan Hatuni Uçgun hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.