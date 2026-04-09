Antalya'nın Finike ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 07 ACF 078 plakalı otomobil ile 33 BBG 003 plakalı otomobil Tır Parkı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Ahmet Demir (63), Mikail Tunç (21), Süleyman Ünver (46), Ferit Şahin (24), Mehmet Can Öztürk (16) ve Eray Kandemir (23) yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Finike'de Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
