Antalya Finike'de Mermer Ocağı Projesine Protesto... Cavit Arı: "Bu İmzalar Hangi Vicdanla Atıldı?"

18.01.2026 23:17  Güncelleme: 10:18
Antalya'nın Finike ilçesinde açılması planlanan mermer ocağına karşı CHP'li milletvekilleri ve yerel halk protesto eylemi düzenledi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, projenin doğaya ve insan yaşamına yönelik tehditlerini vurgulayarak, bürokratları ve siyasi iradeyi eleştirdi.

(ANTALYA) - Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Boldağ Mahallesi Gökliman mevkisinde açılması planlanan mermer ocağına tepki amacıyla CHP'li Antalya milletvekilleri ile CHP Finike İlçe Örgütü'nün de katılımıyla yöre halkı protesto eylemi düzenlendi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Finike'nin bu yamaçlarına taş ocağı, mermer ocağı açmak isteyen o vatandaşta hiç vicdan var mı? O vatandaşın arkasında ona güç veren bir iktidarın temsilcisi var. Bu bölgede meşhur birisi; her taşın altından çıkan birileri… Ona da soruyorum, onlara da soruyorum: Sizde hiç vicdan yok mu? Dünyanın en güzel manzarasıyla, deniziyle, doğasıyla ve özellikle de üzerinden geçtiğimiz antik yollarla bu hatta bu mermer ocağına izni veren bürokrat, sen o imzayı hangi vicdanla attın" dedi.

Finike ilçesine bağlı Boldağ Mahallesi Gökliman mevkisinde Kızılca ve Karşıyaka mahallelerine yakın alanda mermer ocağı açılmasının planlandığı gerekçesiyle, CHP Finike İlçe Örgütü ve CHP'li Antalya milletvekillerinin de katılımıyla protesto eylemi düzenlendi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, yaptığı konuşmada, mermer ocağı projesinin doğaya ve insan yaşamına karşı ciddi riskler oluşturduğunu  belirterek, izin sürecinde imzası bulunan bürokratlara ve siyasi iradeye eleştirilerde bulundu.

Cavit Arı, şöyle konuştu:

"Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Finike'nin bu yamaçlarına taş ocağı, mermer ocağı açmak isteyen o vatandaşta hiç vicdan yok mu? Bu yolu eğer köylü açmak istese, belediye açmak istese izin alması mümkün değil. İzin vermezler. Şu elektrik direkleri, karanlıkta oturan vatandaşımızın karanlıktan kurtulması için lazım. 'Şu direkleri dikin' deseler dikmezler. İşte o vatandaşın arkasında ona güç veren bir iktidarın temsilcisi var. Bu bölgede meşhur birisi; her taşın altından çıkan birileri… Ona da soruyorum, onlara da soruyorum: Sizde hiç vicdan yok mu? Dünyanın en güzel manzarasıyla, deniziyle, doğasıyla ve özellikle de üzerinden geçtiğimiz antik yollarla bu hatta bu mermer ocağı iznini veren bürokrat, sen o imzayı hangi vicdanla attın? Soruyorum sana: Hiç utanmadın mı, hiç sıkılmadın mı? Buradan soruyorum, gel buradan bir gör o alanı.

Burada, bu denizin olduğu yerde bütün vatandaşların ve özellikle şu yolun hemen kenarına bakın; iki metre bile yok; altında Finike'nin en eski mahalleleri var. Yüzlerce, binlerce vatandaşımız var. O vatandaşlarımızın tepesine taş düşmesi, araç devrilmesi, çocuklarımızın okulda hayati tehlike taşıması riskine karşı o imzayı atan bürokratlar; size buradan soruyorum; hiç utanmanız yok mu? Hiç ahlakınız yok mu? Buradan Enerji Bakanı'na tekrar soruyorum; Sayın Bakan, size her fırsatta taş ocaklarıyla ilgili, mermer ocaklarıyla ilgili; Antalya'mızın geneli, ülkemizin geneli ve özellikle de Finike'de yaratılan tahribatlarla ilgili defalarca çağrıda bulunduk. 'Bunları durdurun' dedik. Sayın Bakan, gelin şurayı bir görün. Hangi vicdanla o bürokratlarınız bu kararlara imza attı? Bir görün ki buraya gelip bu işi yapacak olanın, bunun arkasında duran siyasi iradenin ve sizin nasıl bir yanlışa imza attığınızı görün.

"Finike'nin katledilmesine, bu güzel coğrafyanın yok edilmesine hep beraber 'dur' diyelim"

Daha yakın tarihte, örgütümüzle; katkı koyan diğer partilerle ve çevreci derneklerimizle, Finike Belediye Başkanımızla birlikte bir yanlışı durdurmaya çalıştık ve başardık. Hemen aşağıda, 90 dönümlük bir yere; böyle gördüğünüz gibi her tarafı kayalık, taşlık bir yere atçılık, binicilik, otçuluk alanı açmaya çalışan birileri vardı. O 90 dönümlük yerin yarısını ormandan, yarısını hazineden kiralayanlar, tahsis alanlar vardı. 'Ata binecekmiş'… Soruyorum: Şurada nerede ata bineceksin? Ama amaç o değildi. Amaç, şu gördüğümüz; ülkemizin en güzel manzarasının bulunduğu yere villaları kondurmaktı. İşte ona engel oldu Finike halkı ve onun önüne geçtik. İptal ettirdik.

Şimdi buradaki cinayete, buradaki doğanın katledilmesine, insanların can güvenliğinin tehdit edilmesine; Gökliman dahil bölgede yaşayan herkesin can tehdidi altında bulunmasına müsaade etmeyeceğiz. Etmeyelim. Bu mücadele sadece bir siyasi partinin veya partilerin ya da çevrecilerin meselesi değil. Buradan başta hemen şu aşağıda oturan vatandaşlarımıza ve bütün Finike halkına çağrıda bulunmak istiyorum. Muhtarlarımızın çoğunluğu burada. Diğer muhtarlara da aynı çağrıyı; diğer sivil toplum örgütlerine de aynı çağrıyı yapıyorum. Finike'nin katledilmesine, bu güzel manzaranın, bu güzel coğrafyanın yok edilmesine; tarımın, hayvancılığın yok edilmesine hep beraber 'dur' diyelim. Sonuna kadar mücadele ederiz."

Kaynak: ANKA

