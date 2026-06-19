Finike'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

H.D. idaresindeki 07 CCH 924 plakalı otomobil, Finike-Kumluca D-400 kara yolu Sahilkent Mahallesi ASAT Kavşağı'nda, Mustafa Aygün (74) yönetimindeki 07 HJ 486 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Mustafa Aygün, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan diğer sürücü H.D. ile aynı araçtaki D.D'nin tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.