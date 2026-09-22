Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, BM'de Gazze'deki insani krize dikkat çekti - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, BM'de Gazze'deki insani krize dikkat çekti

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, BM 81. Genel Kurulu'nda Gazze'nin dünyanın en ağır insani krizlerinden birini yaşamaya devam ettiğini söyledi. Stubb, savaşlara ve acılara duyarsızlaşmak yerine çatışmaları önlemeye yönelik çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Gazze'nin dünyanın en ağır insani krizlerinden birini yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Savaşlara ve insanların yaşadığı acılara karşı duyarsızlaşmamalı, bunun yerine çabalarımızı çatışmaları önlemeye, insan haklarını savunmaya ve sürdürülebilir ekonomileri güçlendirmeye yöneltmeliyiz." dedi.

Stubb, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.

İşbirliğinin güven eksikliği, kuralların hiçe sayılması ve kurumların zayıflaması gibi nedenlerle baltalandığını kaydeden Stubb, "Bu bir tercih meselesi de aslında. İşbirliği mi, çatışma mı? Bazı tahminlere göre dünya genelinde Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana görülen en yüksek sayıya ulaşan 65 silahlı çatışma yaşanıyor." dedi.

Stubb, Ukrayna konulu "Gönüllüler Koalisyonu"nun Rusya'nın savaşı sona erdirmesi ve BM Şartı doğrultusunda adil ve kalıcı barışın sağlanmasını hedeflediğini belirterek, dünyanın farklı bölgelerinde ülkelerin yeni ittifaklar ve ortaklıklar arayışında olduğunu ifade etti.

Çatışma ve anlaşmazlıkların devam ettiği bölgelerde işbirliğini teşvik edecek ilkeler üzerinde uzlaşmanın mümkün olabildiğine işaret eden Stubb, yeni ekonomik düzenin de kurumlar ve anlaşmalar üzerine kurulması gerektiğini vurguladı.

Stubb, dünyadaki düzensizliklerin giderilmesi için üç temel alana odaklanılması gerektiğinin altını çizerek, "Bunlar uluslararası hukuka bağlılık, insani ilkeler ve ülkeler arasındaki iletişim dilidir." diye konuştu.

"Gazze, dünyanın en ağır insani krizlerinden birini yaşamaya devam etmekte"

BM'nin kuruluşundan bu yana yoksulluğun azaldığına, okuryazarlık oranının yükseldiğine, öte yandan dünyanın birçok yerinde sivillere yönelik şiddete tanık olunduğuna değinen Stubb, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin Sudan, savaşın yıkıcı etkileri altında. Milyonlarca insan yerinden edilmiş durumda ve pek çoğu kıtlıkla karşı karşıya. Kitlesel yerinden edilmeler, altyapının tahrip edilmesi ve temel hizmetlerin eksikliğiyle karşı karşıya olan Gazze ise dünyanın en ağır insani krizlerinden birini yaşamaya devam etmekte. Haiti de silahlı şiddet olayları ve aşırı hava koşullarıyla mücadele etmekte. Bu durum yerinden edilme, açlık ve sağlık krizlerine yol açmakta. Savaşlara ve insanların yaşadığı acılara karşı duyarsızlaşmamalı, bunun yerine çabalarımızı çatışmaları önlemeye, insan haklarını savunmaya ve sürdürülebilir ekonomileri güçlendirmeye yöneltmeliyiz."

Stubb, BM Güvenlik Konseyi'nde Afrika için en az 2, Asya-Pasifik için 2 ve Latin Amerika için 1 yeni daimi sandalye oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin 2029-2030 dönemi BM Güvenlik Konseyi üyeliği için aday olduğunu açıkladı.

Yapay zekanın insanlık tarihindeki en önemli teknolojilerden biri olduğunu kaydeden Stubb, teknolojinin bilimden ekonomiye, siyasetten güvenliğe kadar geniş bir alanda etkili olduğunu söyledi.

Stubb, yapay zekanın kontrolüne ilişkin uluslararası mekanizmalar geliştirilmesi çağrısında bulunarak, "Direksiyon başında insanlar bulunmalı." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
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