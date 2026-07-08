Finlandiya'dan Türkiye'ye Dostluk Mesajı - Son Dakika
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Finlandiya'dan Türkiye'ye Dostluk Mesajı

08.07.2026 12:45
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, Türkiye ile kenetlenmenin ve NATO'da birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/AYBÜKE İNAL KAMACI - Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Türkiye ve Finlandiya'nın gerçek iki dost olduğuna ve birbirlerine kenetlenmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Karşı karşıya olduğumuz tehditlere karşı, NATO bünyesinde vatandaşlarımız açısından önemli olduğunu düşündüğümüz yaşam biçimini koruyabilmeliyiz." dedi.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Valtonen, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Zirveyi "muhteşem" olarak nitelendiren ve ev sahipliği dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden Valtonen, atmosferin "olağanüstü" olduğunu ve tüm organizasyonların son derece iyi yürüdüğünü vurguladı.

Valtonen, bu zirvenin uzun zamandır olduğundan çok daha önemli olduğunu düşündüğünü belirterek, zirvenin ittifak içinde birliği sağlamak, herkesin savunma ve caydırıcılık konusunda adım attığını ve NATO'daki her bir müttefikin yanlarında olduğunu göstermeye yönelik olduğunu söyledi.

Türkiye ile güçlü bir işbirlikleri olduğuna ve bunun giderek daha derin ve sağlam hale geldiğine işaret eden Valtonen, iki ülkenin savunma sanayisi başta olmak üzere sanayi ve siyasi açıdan devam eden pek çok projeleri olduğunu ifade etti.

Valtonen, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının ittifakın genel güvenliğine çok büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Açık konuşmak gerekirse, şu anda Avrupa'da gerçekten yetenekli 4 ordu bulunuyor. Bunlar, Türkiye, Polonya, Ukrayna ve Finlandiya. Dolayısıyla, elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bunu tüm ittifakın yararına kullanmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

" (NATO) Hiç olmadığı kadar güçlüyüz"

Valtonen, Finlandiya'nın NATO'ya katılmadan önceki döneme kıyasla ne kadar güvenli hale geldiğine ilişkin soruya karşılık, Finlandiya'nın ve tüm NATO bölgesinin daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Finlandiya'nın NATO'ya net katkı sağlayan bir ülke olduğuna dikkati çeken Valtonen, şöyle devam etti:

"Savunma ve caydırıcılık konusunu sadece son zamanlarda değil, geçtiğimiz on yıllar boyunca çok ciddiye aldık ve Rusya'nın oluşturduğu tehdidin gerçek olduğunu biliyoruz. Ancak elbette Rusya sadece zayıf noktaları kullanıyor ve şu anda NATO'da herhangi bir zayıf noktamız yok. Hiç olmadığı kadar güçlüyüz ve bence bu 360 derecelik yaklaşıma sahip olmamız da çok önemli. Dolayısıyla Finlandiya, Türkiye'yi ilgilendiren konularla içtenlikle ilgileniyor ve bunun tersi de geçerli. İşte bu da bizi bu kadar güçlü kılıyor."

NATO'nun Finlandiya'daki İleri Kara Kuvvetleri'nin (FLF) haziranda faaliyete geçmesinin Baltık Denizi bölgesi ile Arktik bölgesinin güvenliğinde nasıl bir rol oynadığına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Valtonen, İskandinav ve Baltık ülkelerinin zaten çok yakın işbirliği içinde olduğunu, şimdi de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sayesinde Baltık Denizi ve Arktik bölgesinin güvenliğine önemli katkıda bulunduklarını anlattı.

"Finlandiya ve Türkiye gerçek dostlardır"

Valtonen, Türkiye-Finlandiya ilişkilerine dair de şunları kaydetti:

"Finlandiya ve Türkiye gerçek dostlardır ve bence şimdi birbirimize gerçekten kenetlenip bunu sağlamanın tam zamanı. Karşı karşıya olduğumuz tehditlere karşı, NATO bünyesinde vatandaşlarımız açısından önemli olduğunu düşündüğümüz yaşam biçimini koruyabilmeliyiz. Türkiye, Rusya'yı caydırma konusunda da açıkça kilit bir ortaktır. Ne yazık ki Rusya şu anda Ukrayna'da sivilleri bombalıyor. Buna izin veremeyiz ve bu savaşı kesinlikle sona erdirmeliyiz. Bu konuda da Türkiye kilit bir aktör. Barış görüşmeleri konusunda Türkiye ile işbirliği yapıyoruz ancak aynı zamanda Rusya'nın ittifak için hiçbir zaman aktif bir tehdit haline gelmediğinden emin olmalıyız."

Kaynak: AA

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