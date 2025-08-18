Finlandiya'dan Ukrayna'ya Destek Mesajı

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo Rusya- Ukrayna Savaşına ilişkin görüşmeleri "tarihi" olarak nitelerken, Dışişleri Bakanı Elina Valtonen de "Ukrayna'nın yeri NATO'dur" mesajını verdi.

Orpo ve Valtonen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın da yer alacağı Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair Washington'da yapılacak görüşmelere ilişkin ulusal haber ajansı YLE'ye açıklamalarda bulundu.

Başbakan Orpo, Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Önümüzde zorlu müzakereler, tarihi anlar var. Görüşmelerde güvenlik garantileri ve ateşkes kilit öneme sahip." dedi.

Savaşı başlatan tarafın Rusya olduğunu aktaran Orpo, ülkesinin önceliğinin Finlandiya'yı korumak olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Valtonen ise Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin ateşkes veya barış anlaşmasından önce yapılması gerektiğine işaret ederek, "Ukrayna, kendi toprakları konusunda kendi kararlarını verebilmeli ve kendi güvenlik düzenlemelerini seçebilmelidir. Ukrayna ordusu şu anda dünyanın en güçlü ordularından birisi. Ukrayna'nın yeri NATO'dur. Bu, NATO'nun da çıkarına olacaktır." diye konuştu.

Rusya'nın "son ana kadar güvenilir" olmadığını savunan Valtonen, "Ukrayna'nın teslim olmak için Batı'nın yardımına ihtiyacı yok. Ukrayna'nın ilkelerine ve ortak değerlerine sahip çıkmak için Batı'nın yardımına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Valtonen, Finlandiya'nın Ukrayna'ya asker gönderip göndermemesine ilişkin de "Zamanı değil." yanıtını verdi.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bugün Washington'da yapılacak görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Görüşmeye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderler de katılacak.