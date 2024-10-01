Finlandiya Tatarları Kitabı Tanıtıldı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dr. Ramil Belyaev tarafından kaleme alınan ve Finlandiya'daki Tatar toplumunu geçmişten bugüne tüm yönleri ile ele alan kitap Finlandiya Tatarlarının, ülkeye göç süreçlerini, kimlik ve kültürlerini nasıl koruduklarını, Finlandiya'ya nasıl uyum sağladıklarını detaylı ve bütünlüklü bir şekilde inceliyor." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un katılımıyla yapılan "Finlandiya Tatarları" kitabının tanıtım programında konuşan Ersoy, Cumhurbaşkanı Stubb'un Türkiye ve Finlandiya arasında 1924'te imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılında gerçekleştirdikleri bu ziyaretin, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere güçlü katkı sunmasını temenni etti.

Ersoy, tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'nin, güçlü ve zengin bir kültürel birikimin bugünkü sahibi ve temsilcisi durumunda olduğunu vurgulayarak, geçen yıl 100. yaşını kutlayan Cumhuriyet'in, bu topraklardaki 1000 yıllık varlığının tescili ve devletler zincirinin son halkası olduğunu söyledi.

YTB'nin kardeş topluluklarla Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik bağlarını güçlendirdiğini, geçmişi yeniden inşa ve ihya edip bugüne taşıyarak gönül coğrafyasına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün tanıtımı vesilesiyle bir araya geldiğimiz 'Finlandiya Tatarları' isimli kitap projesi de YTB'nin başarıyla hayata geçirdiği çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Dr. Ramil Belyaev tarafından kaleme alınan ve Finlandiya'daki Tatar toplumunu geçmişten bugüne tüm yönleri ile ele alan bu kitap, Finlandiya Tatarlarının ülkeye göç süreçlerini, kimlik ve kültürlerini nasıl koruduklarını, Finlandiya'ya nasıl uyum sağladıklarını detaylı ve bütünlüklü bir şekilde aktarıyor. Bu kıymetli eserin, gelecekte yapılacak çalışmalar için de temel bir kaynak olacağını düşünüyorum."

"Tatarlar, Finlandiya'ya her alanda değer katmaya devam ediyor"

Bakan Ersoy, "19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Volga-Ural Bölgesinden Finlandiya'ya göç etmeye başlayan Tatarlar, bugün yaklaşık 1000 kişilik nüfusları ile Finlandiya'ya her alanda değer katmaya ve ülkeyi zenginleştiren önemli topluluklardan biri olmaya devam ediyor. Finlandiya'daki 13 bin 500 nüfuslu Türk diasporası ve 130 bin nüfusa yakın Müslüman toplumla birlikte, Tatar Toplumu da Türkiye ve Finlandiya arasındaki ilişkilerde önemli bir aktör olarak öne çıkmaktadır." dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, barışın, dostluğun, kardeşliğin yüzyılı olarak gördükleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım atılan Türkiye Yüzyılı'nda, Finlandiya ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha üst seviyelere taşıma konusunda son derece kararlı olduklarını söyledi.

Programa teşrifleri için Cumhurbaşkanı Stubb ve heyetine teşekkür eden Ersoy, "Finlandiya Tatarları" eserinin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Ersoy, kitabın yazarı Dr. Ramil Belyaev'i, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını, çalışmada pay sahibi olan tüm isimleri yürekten tebrik etti.

Kitapta yazımı 7 yıl süren araştırma yer alıyor

Programda kitabın yazarı Dr. Ramil Belyaev de yaptığı kısa konuşmada, kitapta yazımı yaklaşık 7 yıl süren araştırmanın sonuçlarının yer aldığını söyledi.

Belyaev, 19. yüzyılın sonlarında göç eden Tatarların Finlandiya'nın en eski ulusal ve dini azınlıklarından biri olarak yer edindiklerini anlatarak, İslam dinini, dillerini ve Tatar kültürünü koruyarak Finlandiya'ya entegre olduklarını kaydetti.

Genç Finlandiya Cumhuriyetinin Tatarların milli cemiyetini geliştirmeleri için tüm koşulları sağladığını belirten Belyaev, Finlandiya'daki Tatarların tarihinin aktarımının, Türkiye ve Finlandiya arasındaki ilişkilerin gayreti ile sıkı bir şekilde bağlantılı olduğunu vurguladı.

Belyaev, kitabın etnik diasporalar için örnek oluşturduğunu ifade ederek, basımında emeği geçenlere teşekkür etti.