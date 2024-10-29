Finlandiya ve Çin Ekonomik İşbirliği İçin Görüştü - Son Dakika
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Finlandiya ve Çin Ekonomik İşbirliği İçin Görüştü

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Çin'de Şi Cinping ile ekonomik işbirliği ve Ukrayna krizini ele aldı.

29.10.2024 21:47
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın, Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile ekonomik işbirliği konularını ve Ukrayna krizinin çözümünü ele aldığı bildirildi.

Çin basınında yer alan haberlere göre, görüşmede taraflar, iki ülke arasında "gelecek-odaklı, yeni tip işbirliği ortaklığı" olarak tanımladıkları ilişkileri ilerletmek adına yeni enerji başta olmak üzere yükselen sektörlerde işbirliğini geliştirme konusunda mutabakata vardı.

Devlet Başkanı Şi, görüşmede Finlandiya ile yeşil dönüşüm, enformasyon teknolojisi, dijital ekonomi, yapay zeka, yeni enerji ve diğer yükselen endüstrilerde daha yakın bağlar kurmayı, iklim değişikliği ve biyo-çeşitlilik alanlarında işbirliğini geliştirmeyi istediklerini belirtti.

İki ülke arasında insani temasların artırılmasını umduklarını vurgulayan Şi, bu nedenle Finlandiya'yı vize serbestisi tanınan ülkeler arasına dahil etme vaadinde bulundu.

Ukrayna krizi

Şi, Çin'in Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulunması için aktif rol oynamayı sürdüreceğini ifade etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb da Ukrayna'da barışın sağlanmasının öneminin altını çizerek, "Şu anda büyük ölçüde Rus saldırganlığının uluslararası hukuku ihlal etmesiyle ortaya çıkan bir durumla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Fin lider, bu gerçeği göz önünde bulunduran barış çözümlerini tartışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Stubb, temmuz ayında uluslararası basına verdiği bir mülakatta, " Rusya'nın Çin'e bağımlı olduğuna" dikkati çekerek, "Devlet Başkanı Şi'nin bir telefonuyla krizi çözebileceğini; 'Barışı müzakere etme vakti geldi.' demesi halinde Rusya'nın buna mecbur olacağını çünkü başka seçeneğinin kalmayacağını" öne sürmüştü.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Finlandiya, Rusya ile 1340 kilometrelik sınırı paylaşıyor. Ülke, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarının başlamasından yaklaşık 4 ay sonra, Mayıs 2022'de NATO İttifakı'na resmi katılım başvurusunda bulunmuş, 4 Nisan 2023'te tam üye olmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Alexander Stubb, Finlandiya, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Ukrayna, Güncel, Enerji, Son Dakika

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