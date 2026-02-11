Firari Göçmen Kaçakçısı İzmir'de Yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Ekipler uygulamada, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E'yi yakaladı.
N.E'nin dolandırıcılık, yağma ve suç örgütüne üyelikten de suç kaydının bulunduğu belirlendi.
